ÚOHS zatím spojení Tesca s Aholdem neposuzuje, fúzi mu nikdo neoznámil

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zatím neposuzuje převzetí obchodního řetězce Tesco v Česku společností Ahold, která provozuje řetězec Albert. Aby případ mohl posuzovat, museli by účastníci fúze o její povolení požádat, což se zatím nestalo. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě.
"V případě fúze Ahold a Tesco ÚOHS žádný návrh na povolení spojení zatím neobdržel, věcí se tedy v tuto chvíli nezabývá. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o transakci celoevropského charakteru, je možné, že návrh na povolení spojení nebude podáván k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale k Evropské komisi, která působí jako soutěžní úřad pro fúze velkých firem působících ve více evropských zemích," uvedl úřad ve zprávě.
Pokud společnosti transakci Evropské komisi oznámí, mohou si u ní národní soutěžní úřady případ vyžádat, aby mohly posoudit dopady fúze na svůj domovský trh. "ÚOHS je připraven k tomuto kroku přistoupit," uvedl úřad.
Spojení firem ÚOHS posuzuje na návrh spojujících se firem v případě, že jejich společný obrat v Česku přesahuje 1,5 miliardy korun a současně nejméně dvě ze spojujících se společností mají obraty přes 250 milionů korun. Posuzuje jej také tehdy, když jeden ze spojujících se soutěžitelů má obrat v Česku přes 1,5 miliardy korun a druhý dosahuje této výše obratu celosvětově.
Řetězec Albert o nákupu konkurenčního Tesca informoval v tiskové zprávě na konci října. Kupujícím je nizozemská společnost Ahold, která kupuje Tesco v Česku i na Slovensku přibližně za 1,7 miliardy eur, tedy v přepočtu 41,4 miliardy korun. Součástí transakce jsou i prodejny Žabka, které provozuje Tesco Franchise ČR.