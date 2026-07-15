ÚOHS znovu vyměřil pokutu Generálnímu finančnímu ředitelství,minulou zrušil soud

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) znovu vyměřil Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) pokutu za zadání zakázky na IT služby bez tendru. Původní pokutu 1,2 milionu korun, kterou zrušil Nejvyšší správní soud (NSS), ÚOHS snížil na 750.000 korun. Pokuta je pravomocná, GFŘ se proti ní neodvolalo.
Antimonopolní úřad vyměřil GFŘ v roce 2017 pokuty za více než čtyři miliony korun za různé zakázky na IT služby. Po rozsudku NSS se na úřad vrátilo k novému posouzení pět případů, další rozhodnutí GFŘ u soudu nenapadlo. Všechna rozhodnutí se týkala zakázek na služby spojené s informačními systémy, které ředitelství zadalo mimo zadávací řízení.
Úřad už letos znovu vyměřil čtyři pokuty, které původně dosahovaly téměř tří milionů korun. Všechny snížil tak, že jejich součet dosahuje 1,95 milionu Kč. Současné rozhodnutí se týkalo nejvyšší zrušené pokutou v původní výši 1,2 milionu korun, nově 750.000 korun. Všechny sankce už GFŘ uhradilo, po novém vyměření pravomocné pokuty dostane rozdíl v zaplacených pokutách zpět.