Úřad dal firmě Vítkovice Aréna pokutu 80.000 Kč za chyby v tendru na světla

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal ostravské městské společnosti Vítkovice Aréna pokutu 80.000 korun za chyby v zakázce na výměnu osvětlení hrací plochy a tribun Ostravar arény. Rozhodnutí je pravomocné, společnost musí pokutu zaplatit. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.
Společnost Vítkovice Aréna, která provozuje sportovní haly a stadiony, porušila podle antimonopolního úřadu zákon o zadávání veřejných zakázek tím, že požadovala po uchazečích o zakázku doložení mechanické odolnosti svítidel podle německých norem, což úřad vyhodnotil jako diskriminační a nepřiměřené. Certifikace svítidel podle německé normy stanovuje specifické požadavky na odolnost při nárazu míčem.
"Obecně nelze vyloučit, že zadavatel stanoví požadavek hodnotově odpovídající parametrům vycházejícím z německých norem, který by mohl být oprávněný a přiměřený. Rozhodně však nelze odkazovat na německou normu a přenášet tak náklady s certifikací na dodavatele. Tyto náklady by měl v takovém případě nést zadavatel, a to např. při kontrole požadované kvality prováděné zkouškami vzorků a podobně," uvedla místopředsedkyně ÚOHS Markéta Dlouhá.
Podle firem, které měly o zakázku zájem, mají požadovaný certifikát pouze konkrétní světla vyráběná v Německu. Do Česka je dodává firma, která nakonec zakázku získala. "Požadavek zadavatele znemožnil účast dodavatelům, kteří vyrábějí či dodávají svítidla, která specifickým německým certifikátem nedisponují,“ doplnila Dlouhá.
Firma Vítkovice Aréna zakázku vypsala loni. Zvítězila v ní společnost Nordic Light, která se do tendru přihlásila jako jediná s cenou 33,4 milionu korun.