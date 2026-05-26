Úřad dal firmě Vítkovice Aréna pokutu 80.000 Kč za chyby v tendru na světla

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal ostravské městské společnosti Vítkovice Aréna pokutu 80.000 korun za chyby v zakázce na výměnu osvětlení hrací plochy a tribun Ostravar arény. Rozhodnutí je pravomocné, společnost musí pokutu zaplatit. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Výkonný ředitel Vítkovice Arény Petr Handl dnes ČTK řekl, že záměrem společnosti nebylo nikoho diskriminovat. Rozhodnutí ÚOHS ale respektuje a pokutu uhradí.
Vítkovice Aréna, která provozuje sportovní haly a stadiony, porušila podle antimonopolního úřadu zákon o zadávání veřejných zakázek tím, že požadovala po uchazečích o zakázku doložení mechanické odolnosti svítidel podle německých norem, což úřad vyhodnotil jako diskriminační a nepřiměřené. Certifikace svítidel podle německé normy stanovuje specifické požadavky na odolnost při nárazu míčem.
"Obecně nelze vyloučit, že zadavatel stanoví požadavek hodnotově odpovídající parametrům vycházejícím z německých norem, který by mohl být oprávněný a přiměřený. Rozhodně však nelze odkazovat na německou normu a přenášet tak náklady s certifikací na dodavatele. Tyto náklady by měl v takovém případě nést zadavatel, a to např. při kontrole požadované kvality prováděné zkouškami vzorků a podobně," uvedla místopředsedkyně ÚOHS Markéta Dlouhá.
Podle firem, které měly o zakázku zájem, mají požadovaný certifikát pouze konkrétní světla vyráběná v Německu. Do Česka je dodává firma, která nakonec zakázku získala. "Požadavek zadavatele znemožnil účast dodavatelům, kteří vyrábějí či dodávají svítidla, která specifickým německým certifikátem nedisponují,“ doplnila Dlouhá.
Podle Handla byla obměna světel nutná kvůli dosluhujícím halogenovým svítidlům, které byly na hraně životnosti a náhradní díly na ně byly špatně dostupné. "Energetická náročnost a systém ovládání stávajícího osvětlení již neodpovídaly aktuálním technickým potřebám a požadavkům," řekl Handl. Připomněl, že v aréně se hraje nejen hokej, ale koná se v ní řada kulturních akcí a také národní, evropské a světové šampionáty v různých sportech včetně míčových.
"Bylo proto nezbytné zajistit, aby osvětlení hrací plochy i hlediště odpovídalo nejen světelným normám, ale také neustále se zvyšujícím požadavkům pro jednotlivé sporty a parametrům potřebným pro zajištění kvalitních digitálních televizních přenosů ve vysokém rozlišení. Bez splnění těchto požadavků na kvalitu osvětlení by se tyto sportovní akce již nemohly v aréně konat," řekl Handl.
Nová svítidla musela být energeticky úsporná, umožňující variabilní osvětlení a zároveň odolná proti poškození. Zpracovatel technické části zadávací dokumentace požadoval, aby splňovala parametry dané technickou normou, která je určena pro vnitřní interiérová sportovní zařízení, v nichž jsou provozovány míčové sporty. "Norma se zabývá odolností svítidel proti nárazu, zejména odolností proti opakovanému úderu míčem. Užitá norma nemá v České republice ekvivalent, kterým by ji bylo možno nahradit naprosto a zcela v plném rozsahu. Proto odborný zpracovatel zadávací dokumentace použil existující normu používanou v jiném státě EU."
Firma Vítkovice Aréna zakázku vypsala loni. Zvítězila v ní společnost Nordic Light, která se do tendru přihlásila jako jediná s cenou 33,4 milionu korun.