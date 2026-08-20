Úřad dal ministerstvu pokutu 122.000 korun za chyby v tendru na systém e-Turista

Za chyby v tendru na vytvoření informačního systému eTurista potrestal antimonopolní úřad ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pokutou 122.000 korun. Rozhodnutí prvního stupně potvrdil i předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna, který zamítl rozklad ministerstva. Pokuta je tak pravomocná a MMR ji musí zaplatit. Antimonopolní úřad o tom informoval v tiskové zprávě.
Systém eTurista je celostátní on-line systém registrace ubytování a krátkodobých pronájmů. Veřejnou zakázku na vytvoření technického řešení systému vyhrála brněnská softwarová společnost InQool. Cena za zhotovení registru včetně vybraných provozních služeb a rozvoje je 34 milionů korun.
MMR dostalo pokutu za to, že uzavřelo s vybraným dodavatelem dva dodatky ke smlouvě prodlužující termín dodání. První z nich posunul termín plnění o dva měsíce, druhý o dalších pět měsíců.
Ministerstvu se před úřadem nepodařilo dokázat, že potřeba odložení termínu dodání vznikla v důsledku okolností, které MMR nemohlo předvídat. "V tomto případě byly změny důsledkem nastavení zadávacích podmínek, které nezohledňovaly zjevná a konkrétně signalizovaná rizika. Tento postup mohl mít vliv na výběr dodavatele. Pokud by ministerstvo stanovilo pozdější termín plnění veřejné zakázky již v zadávací dokumentaci, mohli by se do zadávacího řízení přihlásit další dodavatelé," uvedl Mlsna.
Další chybu ministerstvo udělalo v době, kdy běžela lhůta pro podání nabídek. Tehdy posunulo termín dodání hotového systému o tři měsíce. Podle ÚOHS poté mělo také prodloužit lhůtu pro podání nabídek o 31 dní, protože nový termín dodání mohl ovlivnit okruh dodavatelů. To ale MMR neudělalo a lhůtu pro podání nabídek prodloužilo pouze o 11 dní.