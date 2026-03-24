Městský úřad v Židlochovicích po hackerském útoku částečně obnovil provoz

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:02aktualizováno  15:02
Židlochovický městský úřad je týden po hackerském útoku opět v částečném provozu. Od pondělí 23. března je možné vyřizovat žádosti o občanské a řidičské průkazy a pasy. Nelze ale platit kartou. Starosta Jan Vitula (nez.) předpokládá, že když půjde vše podle plánu, v plném provozu by mohl být úřad na začátku příštího týdne.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Pracovníci, kteří na obnově systémů pracují, nakonec zvolili obtížnější, ale jistější cestu. „Jdeme cestou kompletní reinstalace a ze starých zálohovaných databází taháme data. Zatím ale nelze vyloučit, že se něco pokazí. Rozhodli jsme se některé věci změnit a instalujeme programy do mírně jiného prostředí,“ řekl Vitula.

Systémy, na nichž městský úřad fungoval, jsou podle starosty staré dvacet let s mnoha aktualizacemi a nebylo možné chod úřadu vypnout a dělat velké změny. To se nabídlo právě nyní. „Stavíme celý systém znovu, tak ho můžeme trochu vylepšit včetně lepšího zabezpečení,“ sdělil. Doplnil však, že i dosavadní zajištění bylo podle něj velmi dobré.

Úřad v Židlochovicích ochromili hackeři. Výkupné nedáme, vzkazuje starosta

Minulý týden řekl, že se pachatelům nepodařilo útok dokončit. Výkupné chtěli v bitcoinech, ale jeho výši neuvedli. Město ani neuvažovalo o tom, že by zaplatilo.

Vitula také uvedl, že útočníci použili teprve zhruba půl roku starý ransomware nazvaný deadlock. Kdy a jak do počítačů pronikli, nicméně zatím v Židlochovicích nevědí.

Zprovoznění dalších agend by mohlo být postupné. „Ještě tento týden bychom chtěli rozběhnout stavební úřad a živnostenský odbor,“ oznámil starosta.

Město nakonec podle něj vyjde z útoku poměrně dobře. Osobní data totiž zůstala velmi pravděpodobně uchráněna a škoda by měla činit nejvýše nižší stovky tisíc korun. „De facto je to jen ztracený čas zaměstnanců a těch lidí, kteří nemohli být obsloužení,“ dodal Vitula. Lidé museli či musejí využívat úřady v okolních městech.

