Úřady podle ombudsmanky pochybily v případu poplatku za připojení k vodovodu

Vlastníci vodovodů nesmějí podle zákona podmiňovat připojení k síti finančními příspěvky. Upozornila na to ombudsmanka Eva Kostolanská v souvislosti s případem manželů ze Středočeského kraje. Obec od nich žádala za souhlas za připojení 12.000 korun. V případu poté podle veřejné ochránkyně práv pochybil jak Krajský úřad Středočeského kraje, tak ministerstvo zemědělství, které dostatečně neprověřily následnou stížnost manželů.
Manželé žádali obec o souhlas s připojením k vodovodu s tím, že přípojku vybudovali už před lety na vlastní náklady a nyní potřebují pouze instalovat vodoměr. Obec vydání souhlasu podmínila zaplacením dvanáctitisícového příspěvku. Stěžovatelé se proto obrátili na krajský úřad a následně na ministerstvo zemědělství, ani jedna z institucí ale podle ombudsmanky věc řádně neprověřila.
V šetření úřadů zůstalo nejasné, komu vodovodní přípojka skutečně patří a kdo její stavbu financoval. Zatímco manželé tvrdili, že ji vybudovali sami, obec trvala na tom, že přípojku či její část financovala ona. Podle ombudsmanky by v takovém případě mohl být požadavek obce na finanční vyrovnání oprávněný, obec však přesto měla připojení umožnit a peníze po manželech vymáhat dohodou či soudní cestou. Úřady si ale tyto rozpory neověřily a rozhodly bez potřebných dokladů.
"Příslušný krajský úřad a ministerstvo zemědělství měly nejdříve spolehlivě zjistit, jak se věci skutečně mají. Teprve potom mohly odpovědět na otázku, jestli byl postup obce v pořádku. To se ale nestalo," uvedla Kostolanská.
Zákon o vodovodech a kanalizacích jasně stanovuje, že vlastník vodovodu je povinen umožnit připojení a dodávat pitnou vodu, pokud to dovolují kapacitní a technické podmínky. Samotné připojení ani uzavření smlouvy nesmí být podmiňováno vyžadováním finančních nebo jiných plnění.
Krajský úřad i ministerstvo po upozornění ombudsmana uznaly pochybení a přislíbily, že prověří, zda nebyl porušen zákon. Vyzvaly pak obec, aby manželům připojení bezplatně umožnila. Obec je k vodovodu následně připojila.