Úřady postupují při vyřizování podání často odlišně, zjistil ombudsman

Česká veřejná správa vykazuje podle výzkumu Kanceláře ombudsmana a dětského ombudsmana značnou roztříštěnost, kdy úřady postupují při vyřizování stejných záležitostí často odlišně. Příkladem je přijímání e-mailů od lidí. ČTK to zjistila z evidence stanovisek, kde výsledky výzkumného šetření kancelář zveřejnila. Zjištění poslouží veřejné ochránkyni práv jako podklad pro další činnost. Na jejich základě bude moci například formulovat konkrétní doporučení úřadům.
Výzkumné šetření provedla kancelář mezi březnem a květnem. Do průzkumu se zapojilo 1126 institucí, které vyplnily 1422 dotazníků pokrývajících všechny úrovně veřejné správy.
Zásadní nejednotnost panuje například v tom, jak úřady nakládají s korespondencí doručenou na e-mail konkrétního úředníka namísto oficiální podatelny. Polovina úředníků takový e-mail vždy přepošle na podatelnu bez ohledu na obsah, téměř třetina postupuje případ od případu a 18 procent ho nepřeposílá vůbec. Odlišně úřady určují také okamžik doručení. Celkem 59 procent jej odvozuje od doručení úředníkovi, zatímco 31 procent až od doručení na podatelnu. Část úřadů korespondenci z důvodu nesprávného adresování nepovažuje za doručenou vůbec. Nesprávné adresování přitom ovlivňuje nejen počátek lhůty pro vyřízení věci, ale také zvyšuje riziko zmeškání lhůty pro následující úkony.
S administrativní zátěží se pak úřady potýkají při řešení opakovaných, kverulantních či agresivních podání. Ačkoliv tato komunikace zatěžuje kapacity, dvě třetiny úřadů ji stále vyřizují standardním způsobem, jako by šlo o běžné podněty. Postupné omezování komunikace volí 39 procent úřadů, přísnější opatření jsou méně častá. Policii kontaktuje 14 procent úřadů a pořádkovou pokutu udělují pouhá tři procenta. Téměř 70 procent úřadů by proto uvítalo možnost podání zjevně nepřinášející nové skutečnosti zpoplatnit či rovnou odložit.
Bariéry provázejí i dálkové nahlížení do spisů bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Zatímco 45 procent úřadů kopie listin na vyžádání zasílá, 44 procent to odmítá s odkazem na údajnou nemožnost podle zákona či kvůli technickým limitům. Přímé zpřístupnění spisu přes systém vzdáleného přístupu je s podílem pouhých šesti procent okrajovou záležitostí, přičemž tři čtvrtiny úřadů jeho zavedení kvůli nárokům na zabezpečení a personál ani neplánují.