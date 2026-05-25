Úrazová nemocnice v Brně bude mít vlastní magnetickou rezonanci

Úrazová nemocnice v Brně bude mít po několikaletém úsilí magnetickou rezonanci. Díky vlastnímu přístroji již nebude muset pacienty odesílat do jiných zdravotnických zařízení, řekl ČTK náměstek pro léčebně preventivní péči Radim Herůfek. Cena přístroje je okolo 40 milionů korun.
"Magnetická rezonance je dnes standardním vyšetřením zejména u poranění páteře, kloubů, vazů, svalů nebo některých neurologických komplikací po úrazech, ale význam má i pro další odbornosti v nemocnici. Vlastní přístroj umožní rychlejší diagnostiku, lepší návaznost léčby a větší soběstačnost nemocnice při zajištění péče o pacienty," uvedl Herůfek.
Pořízení magnetické rezonance bude pro pacienty podle Herůfka znamenat kratší čekací dobu na vyšetření a rychlejší stanovení diagnózy. "Významným přínosem bude také zrychlení následné léčby, operačního řešení nebo rehabilitace," řekl Herůfek.
"Součástí projektu jsou zároveň nezbytné stavební úpravy prostor a technického zázemí, které jsou pro instalaci a provoz tohoto typu přístroje nutné," dodal náměstek. Více než 33 miliony korun přispěje Brno.