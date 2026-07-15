ÚS: Anarchista Ševcov zůstane zapsaný v evidenci nežádoucích osob

Anarchista ruského původu Igor Ševcov zůstane zapsaný v národní evidenci nežádoucích osob i Schengenském informačním systému. Ústavní soud (ÚS) odmítl jeho stížnost, zjistila ČTK z usnesení. Česká policie považuje Ševcova za bezpečnostní riziko. Důvody jsou popsané v utajované části spisu, bezprostředně však nesouvisí s trestnou činností, kvůli které byl v ČR před více než deseti lety stíhán a následně zproštěn.
Záznam v evidenci nežádoucích osob v praxi znamená, že cizinec nesmí do Česka. Zápis v Schengenském informačním systému má stejné důsledky, ovšem pro většinu území EU.
Ševcov se otevřeně hlásí k myšlenkám anarchismu. Před lety studoval v Česku. Policie jej obvinila z útoku zápalnými lahvemi na dům tehdejšího ministra obrany Martina Stropnického (tehdy ANO) a také z toho, že komplicům pomáhal při sprejování anarchistických nápisů na zeď ruzyňské věznice.
V obou liniích byl Ševcov nakonec zproštěn obžaloby. Poté z Česka odcestoval. Vrátil se v roce 2022, na což policie reagovala zrušením jeho litevského víza a zařazením do evidence nežádoucích osob i Schengenského informačního systému. Rozhodnutí nejprve zrušily správní soudy. Napodruhé, s doplněným odůvodněním, už obstálo před Městským soudem v Praze i Nejvyšším správním soudem.
V ústavní stížnosti Ševcov uvedl, že skutečným důvodem pro zamezení vstupu na české území je jeho politické přesvědčení. Proto se pokládá za oběť diskriminace. Připomněl, že byl v minulosti pro své politické přesvědčení neoprávněně stíhán a že pouhé zastávaní ideologie anarchismu není protiprávní a nepředstavuje ohrožení bezpečnosti. S tím souhlasil i Ústavní soud, zároveň ale dospěl k názoru, že v případě Ševcova nešlo jen o zastávané názory, ale také o další poznatky, které ovšem nejsou v usnesení specifikované.
"S ohledem na utajovaný charakter zjišťovaných skutečností se nelze konkrétně vyjádřit ke zdrojům shromážděných skutečností svědčících o tom, že stěžovatel představuje bezpečnostní riziko. V opačném případě by byl účel utajení konkrétních informací zmařen," konstatoval ÚS. Zároveň zmínil, že hlavní důvody nesouvisí s aktivitami, za které byl Ševcov stíhán a zproštěn.