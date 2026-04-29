ÚS dnes rozhodne o stížnostech firmy Metrostav Infrastructure a oběti znásilnění

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti stavební firmy Metrostav Infrastructure. Justice v kauze machinací při modernizaci hotelu Bohemia v Chrudimi rozhodla, že společnost nesmí tři roky plnit veřejné zakázky a účastnit se soutěží. Firma ve stížnosti zpochybňuje zejména to, zda na ni automaticky přešla trestní odpovědnost ze společnosti Metrostav, která v řízení původně figurovala.
Soud také oznámí, jak rozhodl o stížnosti oběti znásilnění. Pachatel donutil tehdy patnáctiletou dívku k pohlavnímu styku. Domáhala se náhrady nemajetkové újmy 200.000 korun. Trestní soud jí přiznal jen 20.000 korun a se zbytkem ji odkázal na civilní řízení. Rozhodnutí podle stížnosti bagatelizuje dopady trestného činu na život dívky, přenáší na ni odpovědnost za utrpěnou újmu, navíc je částka nepřiměřeně nízká.