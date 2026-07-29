ÚS: Neschválení jedné cesty není zásadním narušením výkonu poslaneckého mandátu

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost opozičních poslankyň Adriany Chochelové (STAN) a Ireny Ferčíkové Konečné (Piráti/Zelení), jimž organizační výbor Sněmovny neschválil cestu na jednání v Evropském parlamentu. Nebyl to protiústavní zásah do jejich základních práv. Soud rozhodl už 1. července bez veřejného jednání, na což tehdy upozornil web časopisu Respekt. Plné odůvodnění s obecnějším přesahem dnes soud zpřístupnil ve své databázi. Poslankyně Chochelová sdělila ČTK, že rozhodnutí soudu respektuje.
"Fungování meziparlamentní spolupráce je jevem komplexním a dlouhodobým, neschválení jedné zahraniční cesty vybraných poslankyň nelze považovat za natolik intenzivní zabránění účasti na této spolupráci, které by ve svém důsledku vedlo k narušení výkonu jejich mandátu," stojí v usnesení soudkyně zpravodajky Lucie Dolanské Bányaiové.
"Ústavní stížnost jsme podaly proto, že jsme považovaly za důležité nechat nezávisle posoudit otázku postavení opozice a parlamentní menšiny. Ústavní soud nám nevyhověl, předložil věcné argumenty pro své rozhodnutí a já jej respektuji," sdělila poslankyně Chochelová ČTK v textové zprávě.
Konečná Ferčíková odkázala na své dřívější vyjádření v Deníku Referendum, v němž mimo jiné vyzdvihla pasáž soudního verdiktu o tom, že rozhodnutí organizačního výboru nejsou nekontrolovatelná. "Soud výslovně potvrdil, že vysílání zahraničních delegací je součástí naplňování role národních parlamentů, kterou předpokládá samotné evropské právo a Smlouva o EU," napsala. Neobstálo podle poslankyně tvrzení předsedy Sněmovny a výboru Tomia Okamury (SPD) o autonomii Parlamentu v tomto rozhodování.
Obě poslankyně se chtěly zúčastnit meziparlamentního jednání o situaci právního státu v EU, které pořádal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu. Organizační výbor Sněmovny ale loni v listopadu schválil pouze oficiální cestu poslanců z tehdy vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů na Slovensko.
Vyslání Chochelové a Ferčíkové Konečné podpořilo pět z 12 přítomných členů výboru, šest se zdrželo, Okamura hlasoval proti a cestu označil za zbytečnou. "Došlo k omezení možností vykonávat naši práci a reprezentovat názory Česka na evropské úrovni. Jsme zvolené poslankyně, přihlásily jsme se na cestu, na kterou nikdo z koalice jet nechtěl," uvedla loni Chochelová.
Poslankyně se nakonec jednání zúčastnily na pozvání spřízněných politických frakcí, ale nikoliv jako oficiální parlamentní delegace, a tedy s omezenými možnostmi. Proto se obrátily na ÚS. Poukazovaly na svévoli většiny, která podle nich využila své politické převahy, a to bez tolerance a respektu k opozici.
Stížností se zabývalo plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Poprvé připustili, že součástí jejich kompetencí je také přezkoumávání rozhodnutí organizačního výboru Sněmovny, zvláště s ohledem na to, zda nezasahují do práva poslanců na nerušený výkon veřejné funkce, případně do jiných ústavně zaručených zpráv.
Zároveň ale soud konstatoval, že organizační výbor má zásadní úlohu při rozhodování o parlamentní diplomacii, tedy také o zahraničních cestách, a že nemusí každou delegaci schválit. "Bylo-li by schválení povinné, postrádala by pravomoc smysl, de facto by šlo jen o braní na vědomí," stojí v usnesení.
Poté se plénum zabývalo otázkou, zda organizační výbor v tomto konkrétním případně neporušil práva Chochelové a Ferčíkové Konečné. Uznalo, že meziparlamentní spolupráce v EU je žádoucí a že na ní obě poslankyně jako členky výboru pro evropské záležitosti mohou mít zvýšený zájem. O zásah do základních práv však přesto nešlo. Rozhodnutí organizačního výboru podle ÚS neznemožňuje poslankyním výkon mandátu.
"Právo jednotlivých poslanců účastnit se meziparlamentních zahraničních styků na ústavní ani zákonné úrovni upraveno není a participaci na zahraniční spolupráci nelze považovat za stěžejní aspekt činnosti poslance," konstatoval soud.