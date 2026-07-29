ÚS: Neschválení jedné cesty není zásadním narušením výkonu poslaneckého mandátu

Autor: ČTK
  9:47aktualizováno  18:29
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost opozičních poslankyň Adriany Chochelové (STAN) a Ireny Ferčíkové Konečné (Piráti/Zelení), jimž organizační výbor Sněmovny neschválil cestu na jednání v Evropském parlamentu. Nebyl to protiústavní zásah do jejich základních práv. Soud rozhodl už 1. července bez veřejného jednání, na což tehdy upozornil web časopisu Respekt. Plné odůvodnění s obecnějším přesahem dnes soud zpřístupnil ve své databázi. Poslankyně Chochelová sdělila ČTK, že rozhodnutí soudu respektuje.

"Fungování meziparlamentní spolupráce je jevem komplexním a dlouhodobým, neschválení jedné zahraniční cesty vybraných poslankyň nelze považovat za natolik intenzivní zabránění účasti na této spolupráci, které by ve svém důsledku vedlo k narušení výkonu jejich mandátu," stojí v usnesení soudkyně zpravodajky Lucie Dolanské Bányaiové.

"Ústavní stížnost jsme podaly proto, že jsme považovaly za důležité nechat nezávisle posoudit otázku postavení opozice a parlamentní menšiny. Ústavní soud nám nevyhověl, předložil věcné argumenty pro své rozhodnutí a já jej respektuji," sdělila poslankyně Chochelová ČTK v textové zprávě.

Konečná Ferčíková odkázala na své dřívější vyjádření v Deníku Referendum, v němž mimo jiné vyzdvihla pasáž soudního verdiktu o tom, že rozhodnutí organizačního výboru nejsou nekontrolovatelná. "Soud výslovně potvrdil, že vysílání zahraničních delegací je součástí naplňování role národních parlamentů, kterou předpokládá samotné evropské právo a Smlouva o EU," napsala. Neobstálo podle poslankyně tvrzení předsedy Sněmovny a výboru Tomia Okamury (SPD) o autonomii Parlamentu v tomto rozhodování.

Obě poslankyně se chtěly zúčastnit meziparlamentního jednání o situaci právního státu v EU, které pořádal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu. Organizační výbor Sněmovny ale loni v listopadu schválil pouze oficiální cestu poslanců z tehdy vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů na Slovensko.

Vyslání Chochelové a Ferčíkové Konečné podpořilo pět z 12 přítomných členů výboru, šest se zdrželo, Okamura hlasoval proti a cestu označil za zbytečnou. "Došlo k omezení možností vykonávat naši práci a reprezentovat názory Česka na evropské úrovni. Jsme zvolené poslankyně, přihlásily jsme se na cestu, na kterou nikdo z koalice jet nechtěl," uvedla loni Chochelová.

Poslankyně se nakonec jednání zúčastnily na pozvání spřízněných politických frakcí, ale nikoliv jako oficiální parlamentní delegace, a tedy s omezenými možnostmi. Proto se obrátily na ÚS. Poukazovaly na svévoli většiny, která podle nich využila své politické převahy, a to bez tolerance a respektu k opozici.

Stížností se zabývalo plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Poprvé připustili, že součástí jejich kompetencí je také přezkoumávání rozhodnutí organizačního výboru Sněmovny, zvláště s ohledem na to, zda nezasahují do práva poslanců na nerušený výkon veřejné funkce, případně do jiných ústavně zaručených zpráv.

Zároveň ale soud konstatoval, že organizační výbor má zásadní úlohu při rozhodování o parlamentní diplomacii, tedy také o zahraničních cestách, a že nemusí každou delegaci schválit. "Bylo-li by schválení povinné, postrádala by pravomoc smysl, de facto by šlo jen o braní na vědomí," stojí v usnesení.

Poté se plénum zabývalo otázkou, zda organizační výbor v tomto konkrétním případně neporušil práva Chochelové a Ferčíkové Konečné. Uznalo, že meziparlamentní spolupráce v EU je žádoucí a že na ní obě poslankyně jako členky výboru pro evropské záležitosti mohou mít zvýšený zájem. O zásah do základních práv však přesto nešlo. Rozhodnutí organizačního výboru podle ÚS neznemožňuje poslankyním výkon mandátu.

"Právo jednotlivých poslanců účastnit se meziparlamentních zahraničních styků na ústavní ani zákonné úrovni upraveno není a participaci na zahraniční spolupráci nelze považovat za stěžejní aspekt činnosti poslance," konstatoval soud.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých tří kin v kontinentální Evropě, kde lze nový film Odyssea vidět v plném formátu. Kvůli obrovskému...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuselského mostu

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Nedávný požár slámy v Hlučíně má podle policie na svědomí dvacetiletý žhář

ilustrační snímek

Nedávný požár zhruba 300 balíků slámy v zemědělském družstvu v Hlučíně na Opavsku má podle kriminalistů na svědomí žhář. Policie v této souvislosti obvinila z...

30. července 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Kvůli požáru bytového domu v Jevíčku hasiči ve středu evakuovali 22 lidí

ilustrační snímek

Z bytového domu v Jevíčku na Svitavsku museli hasiči ve středu navečer evakuovat kvůli požáru 22 lidí. Hořelo v kotelně budovy se 34 byty. Dva obyvatelé se...

30. července 2026  9:49

Na LFŠ v Uh. Hradišti zavítalo 4600 akreditovaných návštěvníků, stejně jako loni

ilustrační snímek

Na 52. ročník Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti zavítalo 4600 akreditovaných návštěvníků, stejně jako loni. V balíčcích se prodalo dalších 5046...

30. července 2026  9:49,  aktualizováno  9:49

Kam o víkendu? Želivská neckyáda nabídne zábavu pro celou rodinu

Kam o prvním srpnovém víkendu?

Originální plavidla, historický klášter, program pro děti, motorkářské trasy i výlety po okolí. První srpnová sobota bude v Želivě patřit tradiční Neckyádě, která každoročně láká stovky návštěvníků.

30. července 2026  11:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smolná jízda. Šoférovi se zákazem řízení vypadla cestou spolujezdkyně z auta

ilustrační snímek

V Horní Bříze na Plzeňsku vypadla z jedoucího auta mladá žena. V zatáčce otevřela dveře od auta, aby uvolnila ve dveřích přivřený bezpečnostní pás, a vypadla. Nehoda bude mít dohru i pro řidiče,...

30. července 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Předvolební bizár v Chomutově. Opozičnímu hnutí někdo po 16 letech ukradl název

Centrum Chomutova

Největší opoziční hnutí PRO Chomutov, které funguje 16 let, zjistilo, že někdo registroval na ministerstvu vnitra pro říjnové komunální volby hnutí pod stejným názvem. Vlastní název kandidátky proto...

30. července 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Na Kráovéhradecku shořelo deset hektarů pole a lis na slámu, škoda 1,5 milionu

ilustrační snímek

Požár pšeničného pole v Nepasicích u Třebechovice pod Orebem na Královéhradecku způsobil škodu okolo 1,5 milionu korun. Zasažen byl kromě sklizeného pole také...

30. července 2026  9:26,  aktualizováno  9:26

Festival Brod 1995 nabídne Chinaski, Horkýže Slíže či Janka Ledeckého

ilustrační snímek

K hlavním lákadlům festivalu Brod 1995, který se uskuteční 22. srpna, budou patřit Chinaski, slovenští Horkýže Slíže, Janek Ledecký nebo Kapitán Demo....

30. července 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Sinice zhoršily vodu v Hamerském jezeře na Českolipsku, není vhodná ke koupání

ilustrační snímek

Sinice zhoršily kvalitu vody v Hamerském jezeře na Českolipsku, není vhodná ke koupání. Kvalita vody je na čtvrtém stupni pětibodové škály, což znamená, že...

30. července 2026  9:01,  aktualizováno  9:01

Topení v rybníce, vyražené zuby, znásilnění. Muži hrozí za trýznění žen vyšší trest

ilustrační snímek

Za surové týrání partnerek hrozí stíhanému muži z Náchodska nově až 12 let vězení. Po půl roce vyšetřování totiž policie zpřísnila kvalifikaci jeho činů. Kvůli závažnosti i rozsahu následků pro oběti...

30. července 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Sochu nymfy na náměstí zničil vandal. Radnice reaguje happeningem s autorem

Neznámý vandal zničil v centru Loštic na Šumpersku sochu Hesperidka od Ondřeje...

Socha nymfy Hesperidky nevydržela na náměstí v Lošticích na Šumpersku ani dva měsíce. V úterý večer si nahé ženské tělo v růžové barvě vybral za cíl neznámý vandal. Už po něm pátrá policie. Město...

30. července 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Praha stále hledá svůj vánoční strom, nejvíc tipů zatím přišlo z Liberecka

ilustrační snímek

Praha stále hledá tradiční strom, který ozdobí vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Nejvíce podnětů dosud přišlo z Libereckého kraje.

30. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×