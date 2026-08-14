ÚS odmítl stížnost diplomatky, která upozornila na údajné kupčení s vízy

Diplomatka Jana Chaloupková, která v roce 2019 jako konzulka v Maroku upozornila na údajné kupčení s vízy, neuspěla s ústavní stížností. Marně usilovala o obnovu řízení, ve kterém ji ministerstvo zahraničních věcí převedlo z velvyslanectví v Rabatu na takzvané překlenovací místo v Česku. Ústavní soud (ÚS) rozhodoval neveřejně, usnesení zpřístupnil ve své databázi. V jiných soudních řízeních ale diplomatka dosáhla úspěchu.
Zkušená diplomatka odmítla v roce 2019 vydat víza marockým žadatelům, kteří jí připadali podezřelí. Chtěla prý chránit vnější hranice schengenského prostoru. Proti převedení na překlenovací místo v Česku se původně neodvolala. Předpokládala, že to je součást běžného postupu po návratu diplomatů ze zahraničí a že se bude prověřovat její podezření.
"V té době netušila, že převedení na překlenovací místo bylo prvním článkem v řetězci následných jednání, které jsou nepřípustným odvetným opatřením činěným vůči oznamovatelce protiprávního jednání," uvedl advokát Chaloupkové v roce 2024 u Městského soudu v Praze, kde se neúspěšně domáhala obnovy řízení.
Podle městského soudu uplatnila Chaloupková údajné důkazy o kupčení s vízy příliš pozdě, případně nenaplňovaly zákonné podmínky pro obnovu řízení, což potvrdil i Nejvyšší správní soud a nyní také ústavní soudci.
"Za rozhodující argument lze označit, že stěžovatelka se vesměs snažila nově prokázat korupci při vydávání víz. Podle správních soudů je ovšem z dosavadních vyjádření patrné, že stěžovatelka o těchto okolnostech musela vědět již dříve," stojí v aktuálním usnesení.
Na základě oznámení Chaloupkové provedlo ministerstvo zahraničí na ambasádě v Maroku kontrolu, která dospěla k závěru, že se podezření nepotvrdilo. Chaloupkovou ministerstvo několikrát postavilo mimo službu a nakonec jí ukončilo služební poměr.
Žena ovšem podala několik žalob, justice jí přiznala ochranu pro whistleblowery a Městský soud v Praze letos na konci června rozhodl, že jí má ministerstvo nabídnout adekvátní pracovní místo a odpovídající plat, informoval web iROZHLAS.cz.