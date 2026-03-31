ÚS odmítl stížnost expolicisty potrestaného za podplácení kvůli bytu v Brně

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého policisty Jiřího Vlčka, jenž si za podplácení vyslechl dvouletý trest vězení s podmínečným odkladem na tři roky. Dostal také peněžitý trest 150.000 korun. Podle verdiktu chtěl v Brně získat byt pro dceru a dal kvůli tomu úplatek minimálně 360.000 korun. ÚS považoval stížnost za zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK ze stručného usnesení zpřístupněného v soudní databázi.
"Stěžovatel se v podstatě domáhá kompletního přezkumu závěrů trestních soudů v jakési 'čtvrté' instanci. Tím však pomíjí roli Ústavního soudu. Ústavní soud nebude stěžovateli znovu vysvětlovat, jaké důkazy jej usvědčují ze skutku, za který jej trestní soudy odsoudily," stojí v usnesení soudce zpravodaje Zdeňka Kühna.
ÚS pouze připomněl, že justice vycházela z rozsáhlého souboru důkazů, například svědeckých výpovědí a záznamů z odposlechů, které "o věci vytváří jasný obraz". Už dříve odmítl Vlčkovo dovolání Nejvyšší soud, který dospěl k závěru, že všechny jeho námitky už vypořádaly soudy nižších stupňů.
Policista podle obžaloby v letech 2021 a 2022 usiloval v zájmu dcery o neoprávněné přidělení městského bytu v Beethovenově ulici v městské části Brno-střed. Požádal svého známého, který měl kontakty na jednatele realitní kanceláře Zdeňka Červinku, potažmo na předsedu bytové komise Otakara Bradáče (tehdy ODS), aby dceři pomohli byt získat, a to v kratší než obvyklé lhůtě. Dcera byt skutečně dostala.
Bradáče i Červinku policie stíhala v hlavní větvi téže kauzy, která se zatím před soud nedostala. Vlček v minulosti opakovaně uvedl, že se cítí nevinen. Tvrdil, že přidělení bytu neovlivnil a žádné peníze nikomu nepředal.