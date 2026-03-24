ÚS odmítl stížnost Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti prodloužení vazby

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Tomáše Jiřikovského proti rozhodnutím o prodloužení vazby z přelomu loňského a letošního roku. Potvrdil, že obava z jeho útěku před spravedlností má pádné důvody. Usnesení zmiňuje například hrozbu vysokého trestu nebo skutečnost, že Jiřikovský, hlavní aktér takzvané bitcoinové kauzy, má manželku z Filipín. Soud usnesení zpřístupnil na svém webu.
Jiřikovský loni daroval státu bitcoiny, které podle některých indicií mohly pocházet z trestné činnosti. Rezignoval kvůli tomu ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), přestože si za svým postupem stál.
Ústavní stížnost směřovala proti rozhodnutím Městského soudu v Brně z loňského prosince a Krajského soudu v Brně z letošního ledna. Oba soudy trvaly na pokračování vazby. Nové důkazy prý jen zesilují původní podezření. Konkrétně soudy zmínily výslechy svědků, e-maily, protokoly o domovních prohlídkách, analýzu darknetového tržiště Nucleus Market spolu s výsledky blockchainového trasování, informace poskytnuté směnárnou Kraken nebo výstupy z komerčních analytických nástrojů.
Jiřikovskému v době rozhodování brněnských soudů o prodloužení vazby hrozily citelné tresty vězení: za trestnou činnost z roku 2015, kdy údajně zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti, osm až 12 let, za trestnou činnost z roku 2025, včetně daru ministerstvu spravedlnosti, tři až deset let. V ústavní stížnosti Jiřikovský například uvedl, že samotná hrozba vysokého trestu není důvodem pro pokračování vazby. Nic podle něj nenasvědčuje tomu, že by chtěl uprchnout. Argumenty soudů pokládá za čistě spekulativní.
Podle ústavních soudců ale justice vyhodnotila okolnosti správně, stížnost proto odmítli jako zjevně neopodstatněnou. "Vazební soudy vzaly též v potaz, že stěžovatel může mít k dispozici další dosud nezajištěné kryptoměny, ze kterých by mohl svůj útěk a život v zahraničí financovat. Tuto tezi ostatně podporuje i to, že se u rodičů stěžovatele našly desítky milionů korun v hotovosti. Na těchto závěrech není nic nelogického, natož neústavního," stojí v usnesení.
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu nedávno obvinění Jiřikovského ještě rozšířili. Kromě legalizace výnosů z trestné činnosti je nově stíhaný i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jeho jednání posoudili mimo jiné jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami. Tržiště v běžně nedostupné části internetu umožňovalo například obchod s drogami. Jiřikovskému hrozí za tyto trestné činy osm až 18 let vězení.
Z usnesení, které zpřístupnil ÚS, plyne, že Jiřikovský podal ještě jednu stížnost. Týká se jeho přemístění z jedné vazební věznice do druhé. Chtěl, aby soud obě řízení spojil, což ale ústavní soudci neudělali. "Jde o dvě nezávislé věci, kde jedno rozhodnutí Ústavního soudu nijak nepředjímá rozhodnutí druhé," stojí v usnesení.