ÚS odmítl stížnost PBS Energo ve stamilionovém sporu kvůli stavbě elektrárny

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost společnosti PBS Energo, která má podle britského verdiktu zaplatit zahraničním partnerům více než půl miliardy korun v souvislosti se zmařenou výstavbou elektrárny na biomasu ve Wrexhamu. Firma, která sídlí ve Velké Bíteši na Žďársku, neúspěšně žádala českou justici, aby britský verdikt neuznala. ÚS nyní stížnost PBS Energo označil za zjevně neopodstatněnou, v této linii tak spor definitivně končí, zjistila ČTK z usnesení. Vyjádření firmy ČTK zjišťuje.
Budování elektrárny plánovala česká firma s britskou společností Bester Generacion ze španělské skupiny Bester. Po uzavření smluv však vyšlo najevo, že stavební pozemek je nevyhovující. V bývalé průmyslové zóně byl totiž azbest.
Ze stavby sešlo a obě strany odstoupily od smluv. Poté začal spor, na jehož konci britský soud uložil PBS Energo, aby zaplatila partnerům v přepočtu téměř 600 milionů korun plus úroky a další náklady. Hospodářské noviny nedávno informovaly, že PBS Energo už dříve peníze složila do úschovy.
V ústavní stížnosti firma poukázala na řadu domnělých pochybení britské soudkyně, která prý slepě převzala znalecké závěry. Přiznaná výše odškodnění je podle stížnosti výsledkem nahodilosti bez vazby na ekonomickou kauzu a skutečnou škodu. Stížnost kritizuje také české soudy, od Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou až po Nejvyšší soud, které britský verdikt akceptovaly.
Ústavní soudci však nenašli důvod k zásahu. "V britském řízení nedošlo k pochybením, která by založila rozpor s veřejným pořádkem či která by bránila uznání rozhodnutí. Civilní soudy zjistily, že britská soudkyně v rozsudku odůvodnila, kdo je odpovědný za škodu, a že se znalci dokázali shodnout na částce vyjadřující škodu," stojí v usnesení.
"Z podkladových materiálů nelze ani tvrdit, že by britská soudkyně snad měla být podjatá či že by vedla řízení nějak nestandardně," pokračuje odůvodnění. ÚS připustil, že přiznané odškodnění je "vskutku vysoké", je to však dáno předmětem britského řízení.