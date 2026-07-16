ÚS odmítl stížnost pražské soudkyně, dostala výtku za vedení pohovoru s dětmi

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost pražské soudkyně Marcely Kučerové, která dostala výtku za způsob, jakým vedla pohovor s nezletilými sourozenci. V řízení o úpravě rodinných poměrů usilovala o to, aby sourozenci přehodnotili svůj negativní postoj k matce. Dívku dohnala k slzám. Ústavní soudci považovali stížnost Kučerové za neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení dostupného v databázi soudu.
Při pohovoru podle soudních rozhodnutí panovala dusná atmosféra, zaznívaly nevybíravé výčitky a kritika na adresu dětí. V ústavní stížnosti uplatnila Kučerová řadu námitek, a to i k rozhodování správních soudů, které výtku potvrdily. Nedostatečně prý zjišťovaly okolnosti a neprovedly potřebné důkazy. Výtka navíc podle Kučerové zasáhla do její osobní cti a dobré pověsti.
Ústavní soudci ale ponechali všechna rozhodnutí beze změn. "Vzhledem k tomu, že ÚS neshledal žádné porušení ústavně zaručených základních práv a svobod stěžovatelky, odmítl její ústavní stížnost jako návrh zjevně neopodstatněný," stojí v usnesení.
Děti se narodily v roce 2009. Obvodní soud pro Prahu 3 po rozchodu rodičů svěřil sourozence do péče otce. Odvolací senát Městského soudu v Praze s předsedkyní Kučerovou vedl s dětmi pohovor v roce 2023. Trval zhruba 70 minut a zachytil jej zvukový záznam.
Vedení městského soudu udělilo Kučerové výtku. Zdůraznilo, že účelem pohovoru není vnucovat dětem názor soudu, ale zjistit jejich postoje. Kučerová spolu s další členkou senátu vyvíjely na děti nátlak a jejich postoje označovaly za nenormální. Tlak neustal ani poté, co se dívka rozplakala. Nakonec se děti podvolily a akceptovaly úpravu styku s matkou v podobě, kterou prosazovaly Kučerová s kolegyní.
O žalobě Kučerové proti udělené výtce rozhodoval správní úsek městského soudu a zamítl ji. Kučerová podle verdiktu intenzivně naléhala na děti s cílem přesvědčit je o nesprávnosti a nevěrohodnosti jejich postojů. Projevený názor odsuzovala a podrobovala kritice.
V kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu Kučerová trvala na tom, že se nedopustila žádného pochybení. Poukazovala na celkový kontext rozhovoru. Snažila se prý jednat v nejlepším zájmu dítěte, jímž je výchova oběma rodiči. Zdůrazňovala hodnotovou dimenzi soudního rozhodování, tedy úctu k oběma rodičům. Zpochybnila také to, že dívka při pohovoru plakala. Šlo prý jen "dvojí vzlyknutí", které prý vnímala jako projev sebereflexe.
Nejvyšší správní soud však potvrdil, že Kučerová při pohovoru chybovala a že dívčino rozrušení zpětně zlehčuje. Dívka propukla v pláč, který trval několik minut a po následném kritickém dialogu se opakoval.