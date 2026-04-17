ÚS odmítl stížnost proti jedné z domovních prohlídek kvůli dronům pro Ukrajinu

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost proti jedné z domovních prohlídek, kterou policisté provedli loni v prosinci v souvislosti s prověřováním sbírky na drony pro Ukrajinu v projektu Nemesis. Justice při nařízení prohlídky nechybovala a řádně ji odůvodnila, soud proto stížnost v březnu bez veřejného jednání odmítl jako neopodstatněnou. Anonymizované usnesení zpřístupnil ÚS ve své databázi. Z kontextu plyne, že pisatelem stížnosti byl Zdeněk Poul, jednatel společnosti FPV Space, která fungovala jako dodavatel pro spolek Skupina D.
Příkaz k domovní prohlídce vydal loni v listopadu Obvodní soud pro Prahu 10 na návrh Městského státního zastupitelství v Praze. Vojenská policie prohlídku provedla v prosinci. Zabavila podle stížnosti více než 5000 stránek dokumentů, zajímala se například o účetnictví. Podle dostupných informací policie prověřuje podezření z podvodu, který měl spočívat ve vyvádění peněz se sbírky, a také údajný zahraniční obchod s vojenským materiálem bez povolení. Lidé kolem sbírky podezření opakovaně odmítli.
Obhajoba v ústavní stížnosti uváděla, že postup policie při domovní prohlídce naplňoval znaky svévole a že příkaz neobsahoval dostatečné důvody pro natolik rychlý a razantní postup. Stížnost také navrhovala, aby ÚS zakázal policistům pokračovat v porušování mužových práv a nařídil vrácení zabavených věcí či dokumentů.
"ÚS po přezkoumání věci nesdílí přesvědčení stěžovatele, že napadený příkaz nedostatečně konkretizuje důvody předpokladu, že se v dané nemovitosti mohou nacházet věci potřebné pro další objasnění prověřované trestné činnosti," reagoval ÚS.
Příkaz také splňoval zákonem stanovené požadavky. "Místo výkonu prohlídky je specifikováno přesně, soud uvádí důvody pro její nařízení, vztah stěžovatele k věci i pro jaké konkrétní podezření tak soud činí. Popisuje, jaké věci v souvislosti s šetřenou činností hledá a jak se vztahují ke stěžovateli," konstatoval ÚS.
Po soudci, který ve fázi prověřování posuzuje návrh státního zástupce na vydání příkazu k domovní prohlídce, nelze podle ÚS legitimně požadovat, aby vycházel výhradně z okolností prokázaných nad všechny pochybnosti. "Je běžné a ústavněprávně souladné uvedené prohlídky nařídit i na základě pouhých předpokladů, jde-li o předpoklady logické, které mají oporu v dosud objasněných skutečnostech," uvedl soud.
Spolek Skupina D, k jehož tvářím patřil také herec Ondřej Vetchý a čestným předsedou se stal náčelník generálního štábu Karel Řehka, spustil sbírku v prosinci 2023 a vybral zhruba 260 milionů korun. Představitelé Skupiny D opakovaně uváděli, že vývoz dronů byl v pořádku a zákony neporušili. Spoluzakladatel spolku Milan Mikulecký v únoru ČTK řekl, že projekt Nemesis je nyní "umrtvený ze strany státu" a skupina čeká na další vývoj. Snaží se podporovat výrobu vojenských technologií přímo na Ukrajině