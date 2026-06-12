ÚS odmítl stížnost recidivisty, který plánoval únos podnikatele, dostal 12 let

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost recidivisty Vlastimila Nekla, jenž si za plánování únosu miliardáře odpyká 12 let ve vězení. Jako výkupné chtěl získat 80 milionů korun. Ústavní soudci stížnost považovali za neopodstatněnou, část argumentace dokonce za absurdní. Usnesení zpřístupnili v databázi soudu. Nekl má za sebou mnohaletý trest za podíl na čtyřech vraždách v Srbsku.
Nekl ve stížnosti uvedl, že nedospěl k vypracování podrobného plánu únosu a nezískal ani potenciální spolupachatele. Vše zůstalo na úrovni hypotetického záměru. Tvrdil, že s ohledem na nízkou společenskou škodlivost jej soudy měly zprostit obžaloby, případně odsoudit, ale upustit od potrestání.
"V případě plánovaného únosu movité osoby s cílem přinutit ji k zaplacení výkupného se úvaha o neexistenci společenské škodlivosti již ocitá v oblasti absurdity," reagoval ÚS v usnesení soudkyně zpravodajky Veroniky Křesťanové.
"Rovněž stěžovatelova myšlenka, že v jeho případě měly obecné soudy upustit od potrestání je extrémně nesouladná s vysokou závažností jím plánovaného činu, který sice ve výsledku nemusel vést ke kýženému výsledku v podobě získání vysokého výkupného, což ale nic nemění na tom, že měl spočívat v únosu, zbavení osobní svobody a vydírání vybrané oběti," stojí v usnesení.
Nekl plánoval únos developera, jenž patří mezi stovku nejbohatších Čechů. Hrozilo mu osm až 16 let vězení. Vinu popíral, šlo podle něj pouze o řeči, které nemyslel vážně. Justice ale dospěla k závěru, že činil konkrétní kroky k přípravě únosu a hledal komplice. Usvědčily ho mimo jiné odposlechy.
Přípravou činu se Nekl zabýval skoro rok. Má problémy s chůzí, a právě kvůli zdravotnímu stavu potřeboval spolupachatele. Vyhlédnutí lidé předstírali, že na spolupráci přistupují, ve skutečnosti z ní ale měli obavy, takže uskutečnění plánu oddalovali. Z oslovených kompliců čelil obžalobě ještě Zbyněk Rozsypal, který na Neklův pokyn založil čtyři bankovní účty. Podle obžaloby měly sloužit k přijetí výkupného.
Rozsypal si vyslechl šestiletý trest. Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl, ústavní stížnost zatím podle dostupných informací nepodal.
Předchozí Neklovy zločiny se staly v Srbsku v letech 1998 a 1999, domluvil se na nich předem s komplici ze Slovenska. V jednom případě zavraždili řidiče turistické kanceláře a dalšího muže, aby získali autobus, který pak prodali. Při další výpravě do Srbska Nekl se spolupachatelem zavraždili řidiče kamionu i jeho spolujezdce, opět ve snaze získat peníze prodejem vozidla.
Za podíl na čtyřech vraždách poslaly srbské soudy Nekla do vězení na 40 let. Po přesunutí do české věznice se muž dočkal snížení trestu na 25 let a poté i podmíněného propuštění.