ÚS odmítl stížnost Vinařství Ludwig ve sporu s inspekcí o falšování vín

Autor: ČTK
  14:54aktualizováno  14:54
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ústavní soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost stížnost Vinařství Ludwig ve sporu se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) o falšované víno. Vyplývá to z rozhodnutí soudu, které má ČTK k dispozici. Vinařství z Němčiček na Břeclavsku uvádělo na trh některá jakostní vína ročníku 2017 jako moravská, laboratorní analýza ale podle inspekce prokázala, že byla vyrobena z hroznů z oblasti s mnohem sušším a teplejším podnebím. Důkazní materiál jako dostatečný hodnotily i správní soudy.

Vinařství dlouhodobě trvá na tom, že se jednalo o moravské hrozny. Podnik argumentoval tím, že izotopovou analýzu nelze použít jako jediný přímý důkaz. Přesto musel zaplatit třímilionovou pokutu, kterou mu v roce 2022 inspekce uložila.

V ústavní stížnosti vinařství napadalo hlavně spolehlivost klíčového důkazu, kdy se konkrétní vína porovnávají se vzorky v Evropské databance vín. "Ústavní soud však důkazy zásadně nepřehodnocuje. Jsou to totiž správní orgány, potažmo krajské soudy, které jsou nejlépe vybaveny k provádění, tedy i hodnocení důkazů. Do hodnocení důkazů by mohl Ústavní soud zasáhnout pouze, dopustily-li by se dotčené orgány libovůle," uvedl soud v rozhodnutí z minulého týdne. Nejvyšší správní soud podle něj řádně odůvodnil, že si krajský soud nemusel vyžádat podrobnější údaje z Evropské databanky vín, protože o správnosti zjištění inspekce neměl důvodné pochybnosti. "Pakliže krajský soud založil své rozhodnutí na dostatečně justifikovaném závěru, nemá ani Ústavní soud důvod jeho závěr zpochybňovat," doplnil Ústavní soud.

Rovněž konstatoval, že z rozhodnutí správních soudů odůvodněně vyplývá, že referenční vzorky vín z Evropské databanky umožňují reprezentativní srovnání, a že oblast Morava zjevně není klimaticky natolik extrémně různorodá, jak vinařství tvrdilo ve stížnosti. Ústavní soud také konstatoval, že spolehlivost izotopové analýzy 97,5 procenta je dostatečná. "Z napadených rozhodnutí neplyne, že by soudy bagatelizovaly odborná vyjádření předložená stěžovatelkou. Soudy hodnotily důkazy jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a dospěly k řádně odůvodněnému závěru," konstatoval Ústavní soud.

Spor se týkal čtyř vín, a to Tramínu červeného, Ryzlinku rýnského, Ryzlinku vlašského a Veltlínského zeleného, dohromady šlo o více než 50.000 lahví. Podle ředitele společnosti Ludvíka Šlancara má prohraný soudní spor citelný dopad na fungování společnosti, které se výrazně snížily tržby. Víno nyní přestaly odebírat některé obchodní řetězce, i když jde o sedm let starou záležitost.

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