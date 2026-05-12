ÚS odmítl stížnosti firmy FPV Space kvůli prohlídce a zajištění peněz na účtech

Ústavní soud (ÚS) odmítl dvě stížnosti společnosti FPV Space, o kterou se Vojenská policie loni začala zajímat v souvislosti s prověřováním sbírky na drony pro Ukrajinu v projektu Nemesis. Jedna stížnost směřovala proti příkazu k prohlídce skladové haly, druhá proti zajištění peněz na účtech. Obě soudci považovali za zjevně neopodstatněné, zjistila ČTK z usnesení, která jsou dostupná v databázi ÚS.
O zajištění peněz na účtech rozhodla Vojenská policie kvůli podezření, že jsou výnosem z trestné činnosti. Její postup potvrdil Městský soud v Praze. V ústavní stížnosti pražská firma uvedla, že rozhodnutí postrádá adekvátní odůvodnění, policie se dostatečně nevypořádala s její argumentací, a navíc zasáhla do její dobré pověsti. Podle ústavních soudců však policie nechybovala, rozhodnutí má zákonný podklad a vzhledem k okolnostem je přiměřeně odůvodněné.
"Samotné zajištění finančních prostředků pak bez dalšího nelze vnímat jako zásah do dobré pověsti. Již městský soud vysvětlil, že jde o opatření toliko dočasné a preventivní. Omezení, které toto opatření stěžovatelce způsobuje, je podle ÚS vzhledem k okolnostem případu přiměřené, přičemž napadená rozhodnutí dostatečně ústavně konformním způsobem vysvětlují, že ho nelze nahradit jiným způsobem," stojí v usnesení.
Příkaz k prohlídce skladové haly vydal Obvodní soud pro Prahu 10. Firma tvrdila, že příkaz je nedostatečně odůvodněný a obsahuje pouze obecné vysvětlení. Stěžovala si také na šikanózní postup orgánů činných v trestním řízení. Ani v tomto případě ústavní soudci nenašli důvod k zásahu. "Obvodní soud všem požadavkům, které klade judikatura ÚS na prohlídky jiných prostor a pozemků, dostál a ÚS neshledává v napadeném rozhodnutí jakoukoli ústavní vadu," uvedl soud.
Podle dostupných informací policie prověřuje podezření z podvodu, který měl spočívat ve vyvádění peněz ze sbírky, a také údajný zahraniční obchod s vojenským materiálem bez povolení. Společnost FPV Space fungovala jako dodavatel pro spolek Skupina D. Už dříve ÚS odmítl stížnost jednatele firmy FPV Space proti domovní prohlídce.
Spolek Skupina D, k jehož tvářím patřil také herec Ondřej Vetchý a čestným předsedou se stal náčelník generálního štábu Karel Řehka, spustil sbírku v prosinci 2023 a vybral zhruba 260 milionů korun. Představitelé Skupiny D i další lidé kolem sbírky opakovaně uváděli, že vývoz dronů byl v pořádku a že zákony neporušili. Spoluzakladatel spolku Milan Mikulecký v únoru ČTK řekl, že projekt Nemesis je nyní "umrtvený ze strany státu" a skupina čeká na další vývoj. Snaží se podporovat výrobu vojenských technologií přímo na Ukrajině.