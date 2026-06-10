ÚS odmítl stížnosti podnikatele Kočky a komplice Krumlovského v kauze vydírání

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnosti pražského podnikatele Jana Kočky a komplice Jana Krumlovského v kauze vydírání. Fyzicky napadli muže v jeho pražské kanceláři. Vyhrožovali mu, odešli poté, co si všimli kamery na stěně. ÚS rozhodoval nedávno bez veřejného jednání, usnesení zpřístupnil ve své databázi.
Obvodní soud pro Prahu 4 vyměřil Kočkovi 2,5 roku vězení s podmíněným odkladem na 3,5 roku. Krumlovský si měl odpykat tři roky ve vězení, Městský soud v Praze mu ale verdikt zmírnil na dva roky. Kočkovi trest potvrdil, stejně jako třetímu účastníkovi Petru Řezníčkovi, jenž dostal tři roky s pětiletou zkušební dobou.
Všichni tři se obrátili na Nejvyšší soud, který nenašel žádný důvod k zásahu. Odsouzení neuspěli s výhradami k hodnocení kamerového záznamu ani s dalšími námitkami.
Ústavní stížnosti podali už jenom Kočka a Krumlovský. Opět zpochybňovali zejména kamerové záznamy, které představovaly důležitý důkaz, ústavní soudci jim ale nevyhověli. Námitky směřující proti použitelnosti a důkazní hodnotě kamerového záznamu považovali za neopodstatněné.
Trojice podle verdiktu vydírala sedmapadesátiletého muže v červnu 2021, protože ho chtěli přimět, aby se vzdal vlivu ve své společnosti ve prospěch jejího dřívějšího jednatele. Přijeli za ním na jeho pracoviště v Praze 4.
Řezníček podnikateli podle soudu vyčetl, že kvůli němu přišel o zakázku, a dal mu dva pohlavky a ránu pěstí do obličeje. Zlomil mu zub a protrhl ušní bubínek. Trojice z kanceláře odešla poté, co si všimla kamery na stěně. Kočka předtím vzal kobercový nůž, namířil s ním proti tělu napadeného podnikatele a řekl "aby sis pamatoval, tohle není žádný film".
Řezníček, kterého soud kromě vydírání uznal vinným i z ublížení na zdraví, napadení přiznal. Odmítl však to, že důvodem byl spor o firmu. Uvedl, že muž na něj byl vulgární a situace vypjatá, a tak mu dal několik pohlavků. Kočka od počátku tvrdil, že je nevinen. "V klidu jsem přišel a v klidu jsem odešel. Prakticky jsem tam byl náhodou," řekl u pražského soudu.
Kočka, jehož rodina proslula pořádáním pražských Matějských poutí, figuruje i v rozsáhlé kauze daňových podvodů. Jednání Městského soudu v Praze v kauze jsou zatím naplánovaná do letošního července.