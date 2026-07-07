ÚS rozhodne o bývalém motolském řediteli Ludvíkovi, jde o stíhání a vazbu

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Kritizuje také rozhodování o vazbě a opatřeních, která ji začátkem letošního roku kvůli obavám z útěku nahradila. Od ledna je Ludvík stíhaný na svobodě, ve vazbě strávil téměř 11 měsíců.
Ludvík tvrdí, že propuštění předcházely značné průtahy a že soudy postupovaly účelově, aby mu i poté mohly uložit omezující opatření, například zákaz vycestování do zahraničí.
Podle policie se Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost smluv. Ludvík vinu popírá. V kauze figurují také další lidé a firmy.