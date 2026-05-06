Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh skupiny 22 senátorů na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40 procent částky, na kterou by měl politik nárok, pokud by působil jen v jednom zastupitelstvu. Právní úprava není podle soudu ani protiústavním přílepkem, ani nezasahuje do práva na samosprávu nebo na spravedlivou odměnu za práci.
Změna se dotkla stovek komunálních a krajských politiků, kteří propojují různé úrovně samospráv. Souběh funkcí v obci a kraji je běžný a přínosný, argumentovali senátoři, za které jednal Petr Štěpánek (STAN). Chtěli, aby ÚS škrtal v obecním i krajském zřízení, stejně jako v zákoně o hlavním městě Praze.
Odměny v samosprávách nejsou fixní, odvozují se například od počtu obyvatel v obci či zastávané funkce. Starosta menšího města, který je zároveň neuvolněným krajským radním, mohl podle výpočtu ČTK po novele přijít měsíčně o desítky tisíc korun, jako řadový člen krajského zastupitelstva pak o jednotky tisíc.
"Vzhledem k tomu, že jedna z odměn je stále v plné výši, tak krácení té druhé nezasahuje do jádra práva na spravedlivou odměnu. To samotné krácení je třeba poměřovat nějakým legitimním cílem. Ten cíl se tady nabízí - je to úspora prostředků z veřejných rozpočtů, konkrétně prostředků územních samospráv," řekl novinářům soudce zpravodaj Martin Smolek.
Podle Štěpánka je žádoucí, aby zástupci měst a obcí byli i v krajských zastupitelstvech. "Jsou tam velmi užiteční a za svůj čas si, myslím, zaslouží spravedlivou odměnu, stejně jako jiní zastupitelé, kteří jsou třeba lékaři nebo dělníci," uvedl Štěpánek.
Například zákon o obcích stanovuje, že pokud je uvolněný člen zastupitelstva zároveň krajským zastupitelem, "poskytne mu odměnu v plné výši pouze ten samosprávný celek, který by mu jako členovi zastupitelstva poskytoval odměnu vyšší". Druhý samosprávný celek pak vyplácí jen 40 procent částky, která by členovi zastupitelstva jinak náležela. Sporné paragrafy v ostatních napadených zákonech mají podobnou konstrukci.
Před soudem obstála také související právní úprava odměn pro komunální a krajské politiky, kteří jsou zároveň poslanci, senátoři nebo členové vlády. Nález soudu byl jednomyslný, nikdo neuplatnil odlišné stanovisko.