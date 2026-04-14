ÚS rozhodne o stížnosti Knížáka, usiluje o rehabilitaci kvůli nezákonné vazbě

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o poškozování zájmů Československa v cizině. Vazba trvala od 23. října 1974 do 7. února 1975. Knížák podle tehdejších vyšetřovatelů chtěl odeslat do Francie zásilku s písemnostmi, které podávaly zkreslené informace o poměrech v zemi. Tehdejší prokurátor nakonec stíhání zastavil.
Když Knížák po 50 letech usiloval o soudní rehabilitaci, Obvodní soud pro Prahu 10 jeho návrh zamítl pro opožděnost. Rozhodnutí potvrdil také Městský soud v Praze. Ve stížnosti Knížák poukazuje na judikaturu ÚS, podle níž by demokratický režim neměl ke staré křivdě z doby totality přidávat novou. Zmínil také odlišnou rozhodovací praxi slovenských soudů.
Pětaosmdesátiletý Knížák patřil před rokem 1989 k výrazným postavám nonkonformní umělecké scény. Působil převážně mimo oficiální struktury, věnoval se hudbě, výtvarnému umění, akcím či performancím. Po změně režimu působil jako rektor Akademie výtvarných umění v Praze a později jako ředitel Národní galerie v Praze.