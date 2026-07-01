ÚS vyhlásí, jak rozhodl o cizineckém zákoně, jde o tlumočníky na vlastní náklad

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu Krajského soudu v Brně na zrušení části zákona o pobytu cizinců. Zákon říká, že cizinec, který nehovoří česky, si musí zajistit tlumočníka na svůj náklad, a to například kvůli tomu, že by bylo obtížné zpětně vymáhat tlumočné. Pokud si k výslechu vlastního tlumočníka nepřivede, řízení o jeho pobytové žádosti se zastaví.
Podle krajského soudu je to nepřiměřeně tvrdé řešení. "Jako s kanonem na mouchu," napsal krajský soud v návrhu. Problematikou se zabývá na základě žaloby konkrétního cizince, jenž chtěl prodloužit platnost zaměstnanecké karty. Úřad však pojal pochybnost o tom, na jaké pozici muž pracuje, proto si jej pozval k výslechu.
Cizinec nejprve přišel sám, napodruhé jej doprovodil předseda družstva, který je ukrajinské národnosti, žije v ČR déle než 20 let a umí dobře česky. Úřad však předsedu jako tlumočníka neuznal, protože není zapsaný na oficiálním seznamu, navíc by mohl být podjatý. Výslech se proto ani napodruhé neuskutečnil a řízení se zastavilo.
Cizinec se odvolal, stěžoval si na formalismus a nepřiměřenou přísnost. Komise pro rozhodování o věcech pobytu cizinců však odvolání zamítla, poté už následovala žaloba ke krajskému soudu, který řízení přerušil a obrátil se na ÚS.