ÚS vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti domobrance, vyjádří se k trvání kauce

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Ivana Kratochvíla, jenž čelil obžalobě v souvislosti s činností domobranecké skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Stížnost se týká opatření nahrazujících vazbu, konkrétně peněžité záruky 600.000 korun a zákazu vycestování. Kratochvíl stížnost podal ještě předtím, než byl nepravomocně odsouzen. Dostal podmínku a zákaz činnosti.
Ústavní soudci by se měli vyjádřit k tomu, zda se od maximální doby stanovené zákonem pro trvání vazby odvíjí také časový limit pro opatření nahrazující vazbu, v tomto případě peněžitou záruku a zákaz vycestování. Kratochvíl trvá na tom, že peněžitá záruka nemůže mít neomezené trvání. Městský soud v Praze s ním souhlasil a zrušil všechna opatření nahrazující vazbu.
Vrchní soud v Praze ovšem rozhodnutí změnil. Dospěl k závěru, že peněžitá záruka může dál trvat podle zvláštní právní úpravy a že totéž platí pro zákaz vycestování, který je v tomto případě s kaucí přímo spojený. Skončil tedy pouze dohled probačního úředníka.
Nepravomocný rozsudek v kauze padl letos v červenci. Kratochvíl jako vedoucí domobranců dostal roční podmínku za organizování přečinu účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu. Zprostředkoval dobrovolníkovi Miloši Ouřeckému cestu k proruským separatistům na Donbas a předal mu kontakty na lidi, kteří v místě působili. Ve zbytku obžaloby, včetně financování terorismu, byl Kratochvíl nepravomocně zproštěn.