Ústavní soud (ÚS) dnes kvůli porušení práva na obhajobu zrušil rozsudek nad mužem odsouzeným za opakovaná vloupání do rekreačních chat. Původně jeho stížnost odmítl, řízení ale obnovil po zásahu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, podle kterého nebyl proces s lehce mentálně postiženým mužem spravedlivý. K části trestné činnosti se muž přiznal bez právního zástupce. Takové doznání nelze použít jako důkaz, uvedl ÚS.
Okresní soud ve Frýdku-Místku vyměřil muži v roce 2019 dvouletý trest vězení, a to jen za skutky, ke kterým se sám přiznal. Ve zbytku tehdy obžaloba neuspěla. V roce 2020 verdikt potvrdily Krajský soud v Ostravě, Nejvyšší soud i ÚS.
Obnova řízení před ÚS je poměrně výjimečný procesní krok, který obvykle následuje právě po zásahu Evropského soudu pro lidská práva. Vůči některým závěrům štrasburského soudu se ÚS vymezil, poukázal na rozpory, přesto ale verdikt zrušil. Nyní znovu rozhodne soud ve Frýdku-Místku.
"ÚS nijak nepředjímá, jaký dopad budou v tomto nálezu vyslovené závěry mít na výsledek trestního řízení a orgány činné v trestním řízení v tomto směru ÚS nijak nezavazuje. Podstatné je, že za současného skutkového a procesního stavu soudy v této věci nemohou jako důkaz použít ta stěžovatelova doznání, která učinil bez přítomnosti obhájce," stojí v nálezu soudce zpravodaje Tomáše Langáška.