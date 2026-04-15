ÚS vyhlásí, jak rozhodl v restitučním sporu o lesy u Třebechovic pod Orebem

Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti v restitučním sporu o lesní pozemky u Třebechovic pod Orebem na Královéhradecku. V minulosti lesy patřily šlechtickému rodu Colloredo-Mansfeldů. Poslední držitel Josef Colloredo-Mansfeld o majetek přišel konfiskací ve prospěch Německé říše a po druhé světové válce už se do jeho rukou nevrátil. Nárok na vydání uplatňuje jeho vnuk Leonhard Josef Colloredo-Mansfeld.
Ve sporu jde o 50 hektarů lesů, které nyní náleží městu Třebechovice pod Orebem. Rod Colloredo-Mansfeldů lesy v restituci v roce 2008 získal, ale Třebechovice se u soudů v roce 2018 úspěšně domohly jejich navrácení.
Před pěti lety Ústavní soud poprvé vyhověl stížnosti Leonharda Josefa Colloredo-Mansfelda. Nařídil soudům, aby se důkladněji zabývaly postoji jeho děda Josefa za druhé světové války, teprve pak prý lze zodpovědně rozhodnout.
Ani poté však soudy restituci neschválily. Podle nové ústavní stížnosti chybně posoudily jádro sporu, tedy to, zda Josef Colloredo-Mansfeld po válce spadal do kategorie "státně nespolehlivých osob". Podle stížnosti existují rozpory mezi skutkovými závěry a provedeným dokazováním.
Colloredo-Mansfeldové usilovali po roce 1989 také o navrácení zámku Opočno na Náchodsku, avšak neúspěšně. Vysoudili jen část zámeckého mobiliáře, který podle soudních rozhodnutí patřil jinému členu rodiny, a tedy nesdílel osud zámku. V restitucích získali také lesy a nemovitosti v okolí Opočna, Deštného v Orlických horách a Dobříše na Příbramsku.