ÚS vyhlásí, jak rozhodl ve sporu o odškodné za zranění po pádu větve z dubu

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl ve sporu o odškodné za zranění způsobené pádem větve z dubu. Zraněný muž požaduje od města Hradec Králové náhradu majetkové i nemajetkové újmy bezmála tři miliony korun, zatím bez úspěchu.
Událost se stala na pozemku s chatou, který vlastní mužova příbuzná. Na sousedním pozemku, který vlastní město Hradec Králové, stojí dub. Do jeho větví byl minimálně od května 2019 zaklesnutý ulomený vrchol topolu osika, který roste na dalším blízkém pozemku s jinými vlastníky.
V červnu 2019 se vrchol topolu uvolnil z větví dubu a spadl na zem, mimo jiné i na pozemek s chatou. Když se muž chystal se svými dvěma syny spadlý vrchol topolu odklidit, ulomila se z dubu přibližně desetimetrová větev a zasáhla jej. Pád dubové větve zapříčinila prasklina, kterou způsobilo několikatýdenní zatížení zaklesnutým vrcholem topolu.
Muž utrpěl mnohačetná zranění. Domníval se, že město zanedbalo svou prevenční povinnost, a proto se žalobou domáhal náhrady. Okresní soud žalobu zamítl s vysvětlením, že město péči o dub nezanedbalo a že chybí příčinná souvislost. Krajský soud rozhodnutí potvrdil.
Podle ústavní stížnosti je verdikt svévolný a v extrémním rozporu se skutkovými zjištěními. Argumenty však směřují hlavně proti postupu Nejvyššího soudu, který mužovo dovolání odmítl. Stížnost mu vytýká přepjatý formalismus.