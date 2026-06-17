ÚS vyhlásí nález ve sporu o náhradu škody, muž chtěl milion, dostal 100.000 Kč

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti muže, jenž uplatnil nárok na náhradu škody způsobené odcizením auta. Nárokoval jeden milion korun, soud mu přiznal 100.000 korun. Muž spatřuje příčinu v písařské chybě na státním zastupitelství - nedopatřením prý vypadla jedna nula, aniž si toho někdo všiml.
Zloděj vniknul do mužova rodinného domu, odcizil a následně prodal jeho auto, a to včetně věcí, které byly uvnitř vozidla. Muž vyčíslil škodu na milion korun, znalec ji určil na zhruba 660.000 korun. Přesto Okresní soud v Tachově uložil pachateli, aby okradenému zaplatil jen 100.000 korun. Se zbytkem jej ani neodkázal do civilního řízení.
Částka 100.000 korun se jako náhrada škody pro okradeného objevila v dohodě, kterou si pachatel sjednal se státní zástupkyní. Tachovský soud dohodu schválil. Odvolací Krajský soud v Plzni konstatoval, že okresní soud chyboval, když o projednávání a schvalování dohody nevyrozuměl zmocněnce okradeného muže, a navíc neodůvodnil, jak dospěl ke konkrétní výši náhrady škody. Krajský soud už ale rozhodnutí nemohl změnit.