ÚS vyhlásí nález ve sporu o náhradu za zmařenou stavbu větrných elektráren

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ministerstva životního prostředí, které čelí žalobě společnosti Wind Technology kvůli zmařené stavbě větrných elektráren na Ústecku. Firma nárokuje zhruba 265 milionů korun. Podle takzvaného mezitímního rozsudku je nárok v základu opodstatněný, o přesné výši náhrady od státu se má teprve rozhodovat v konečném verdiktu.
Ve sporu jde konkrétně o dvě plánované elektrárny v katastrálním území Větrov nedaleko Petrovic na Ústecku. Investor zpočátku dosáhl změny územního plánu, získal kladné stanovisko ohledně vlivů na životní prostředí i stavební povolení. Projekt ale zastavila Česká inspekce životního prostředí kvůli tokaništi ohroženého tetřívka obecného.
Ochranáři neposkytli firmě potřebnou výjimku, neuspěla ani u ministerstva životního prostředí. Správní žalobu zamítl v roce 2011 Městský soud v Praze. Ani Nejvyšší správní soud nenašel důvod k zásahu a v roce 2012 zdůraznil prvořadý veřejný zájem na zachování populace tetřívka obecného v lokalitě.
Firma se pak domáhala náhrady za nucené omezení vlastnického práva a "ztrátu šance" na podnikatelský úspěch. Justice jí nevyhověla, dvakrát se však firmy zastal Nejvyšší soud. Poté padl mezitímní rozsudek, proti kterému směřuje ústavní stížnost. Jednou z klíčových otázek je to, zda po vydání stavebního povolení mohla firma v dobré víře předpokládat, že výjimku nepotřebuje a že už stavbě nic nebrání.