Ústavní soud (ÚS) zrušil vyhlášku Čelechovic na Hané o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku. Obec na Prostějovsku vybudovala v lokalitě Pod Kosířem vodovod a kanalizaci. Majitelům pozemků uložila povinnost zaplatit po připojení 53 korun za metr čtvereční jak v případě vodovodu, tak v případě kanalizace.
Návrh na zrušení podalo ministerstvo vnitra, podle kterého vyhláška odporovala zákonu o místních poplatcích a zákonu o vodovodech a kanalizacích, byla nerozumná a diskriminační. Ministerstvo proto loni účinnost vyhlášky pozastavilo a soud dnes potvrdil, že obec při jejím vydání zneužila zákonem svěřenou pravomoc.
Vnitro poukazovalo konkrétně na to, že poplatek se má podle zákona platit za samotné zhodnocení pozemku, tedy za fakt, že k němu přibyla infrastruktura, a nikoliv za fyzické připojení potrubí. Podmiňovat připojení finančním plněním zákon zakazuje, aby poplatek lidi neodrazoval od napojení.
Soudce zpravodaj Josef Baxa navíc zdůraznil, že novela zákona výslovně stanovila pravidlo, podle kterého může obec poplatkovou povinnost zavést vyhláškou nejpozději v kalendářním roce, kdy byla stavba vodovodu či kanalizace zkolaudovaná.
Čelechovice kolaudovaly inženýrské sítě v roce 2022, kdy pozemky v okolí ještě byly převážně pole a zahrady. Úmysl obce zatížit poplatkem pozemky, které se stavebními stanou až později, podle ÚS rovněž odporuje smyslu a účelu zákona.
Z nálezu plyne, že obec nyní pro danou lokalitu nemůže stanovit poplatek za zhodnocení stavebního pozemku novou vyhláškou, a to právě kvůli časovému odstupu od kolaudace. "Přestože se tím finanční náklady na vybudování nové technické infrastruktury přenesou zejména na samotnou obec, jde o nutný důsledek nezákonnosti obcí zvolené úpravy," stojí v nálezu.
Obec ve svém vyjádření uváděla, že mnohé samosprávy trpí příliš rychlým nárůstem počtu obyvatel a čelí tlaku na veřejnou infrastrukturu. Právní úprava v ČR neumožňuje požadovat po stavebnících, aby se podíleli na nákladech na budování technické infrastruktury, což obce nutí k "hledání jiných cest", například ve formě místního poplatku. Právní zástupce Čelechovic David Zahumenský po vyhlášení nálezu novinářům řekl, že obce takto přicházejí o možnost získat zpět část peněz investovaných do inženýrských sítí.
O dnešním nálezu rozhodovalo patnáctičlenné plénum, tedy všichni ústavní soudci a soudkyně. Tomáš Langášek, Michal Bartoň, Milan Hulmák a Daniela Zemanová uplatnili k nálezu odlišná stanoviska. Domnívali se, že soud neměl rušit vyhlášku jako celek, ale škrtnout jen problematický článek, který upravoval splatnost poplatku.