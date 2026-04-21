ÚS vyhověl stížnosti cizince, jenž si odpykává deset let za drogový delikt

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhověl stížnosti cizince, jenž si odpykává desetiletý trest vězení za drogovou trestnou činnost. Okresní soud v Sokolově zamítl jeho žádost o zkrácení trestu a vyhoštění do vlasti, ale své rozhodnutí vůbec neodůvodnil, což by měl nyní napravit, plyne z nálezu.
"Stěžovatel ve své žádosti uvedl argumenty, které nebyly zcela obecné či pouze reprodukující podmínky zákona. Soud se jimi měl, byť stručně, zabývat, což však neučinil. Ve věci neproběhlo veřejné zasedání, takže stěžovatel neměl možnost se důvody rozhodnutí dozvědět případně jinak, ústní formou," stojí v nálezu soudce zpravodaje Michala Bartoně.
Cizinec po vykonání necelé poloviny trestu požádal o předčasné propuštění z vězení. Trestní řád tuto možnost připouští v situaci, kdy má být odsouzený vyhoštěn, což je také cizincův případ. Muž doplnil, že má zajištěné zaměstnání i ubytování v Srbsku a dost peněz na vycestování, případně mu pomůže rodina.
Podstatnou část argumentace věnoval cizinec také změně právní úpravy týkající se drogových deliktů, která se odehrála po jeho odsouzení. Podle nového znění zákona už by se dopustil pouze přečinu, nikoliv závažného zločinu.
Okresní soud žádost zamítl. S odkazem na paragraf trestního řádu uvedl, že usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jde o rozhodnutí ve vykonávacím řízení, proti kterému není přípustná stížnost. Cizinec spatřoval porušení svého práva na soudní ochranu právě v tom, že okresní soud své zamítavé rozhodnutí vůbec neodůvodnil. Ústavní soudci mu dali za pravdu.
"ÚS přisvědčuje tvrzení stěžovatele, že jej napadené rozhodnutí vrhá do nejistoty ohledně toho, zda by bylo vhodné, aby například podal žádost s určitým časovým odstupem znovu, formuloval argumenty jinak, přidal nové, respektive obecně nějakým jiným způsobem přispěl ke kladnému rozhodnutí v budoucnu," stojí v nálezu.