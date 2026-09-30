ÚS: Zmocněnec oběti má nárok na odměnu i v situaci, kdy policie případ odloží

Zmocněnec zvlášť zranitelné oběti má nárok na odměnu i v situaci, kdy policie nakonec případ odloží. Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti opavského advokáta, který zastupoval oznamovatele podvodu, ale policie mu nakonec nepřiznala ani odměnu, ani náhradu výdajů. Jeho nárokem se musí znovu zabývat policie v Ostravě, plyne z nálezu, který je zpřístupněný na webu soudu.
"Status oběti zásadně nelze posuzovat zpětně. Není přípustné práva tvrzené oběti odebrat zpětně poté, co vyjde najevo, že obětí trestného činu ve skutečnosti nebyla, s výjimkou případů, kdy jde o zjevné zneužití takového statusu," rozhodl ÚS v senátu se zpravodajkou Veronikou Křesťanovou.
Za zvláště zranitelnou oběť se obvykle považují děti, lidé se zdravotním postižením nebo oběti domácího a sexualizovaného násilí. Mají nárok na bezplatné zastupování zmocněncem, jehož odměnu následně hradí stát.
V kauze, kterou se zabýval ÚS, policie nakonec případ odložila s konstatováním, že se trestný čin nestal, oznamovatel tedy nebyl obětí a neměl nárok na bezplatné zastoupení. Advokát svou odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 134.488 korun nárokoval neúspěšně. Nyní mu dal ÚS novou šanci.
"Advokátovi zastupujícímu v postavení zmocněnce tvrzené oběti nemůže soud odepřít jeho právo na odměnu a náhradu hotových výdajů za toto zastupování jen proto, že výsledky trestního řízení vedly k závěru, že vůči zastupovanému člověku nebyl spáchán žádný trestný čin, tudíž nejde o oběť trestného činu," konstatoval ÚS.