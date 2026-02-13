Důvodem umístění radarů je překračování maximální povolené rychlosti 30 kilometrů v hodině. „A to více než polovině případů,“ poznamenala na sociálních sítích radnice tamní městské části Maloměřice a Obřany.
V tomto případě nelze hovořit o snaze městské části si „namastit kapsu“, jak někdy někteří nelichotivě radary označují, ale zajistit bezpečnost. V pracovních dnech tudy denně projede 1 700 aut.
Cesta po Mlýnském nábřeží je velmi úzká. Z jedné strany ji odděluje řeka, z druhé chodník, na který ještě na podzim někteří řidiči vjížděli. Řešili tak vyhýbání protijedoucí vozidel, ke kterým jsou však v ulici zřízené speciální výhybny. V současnosti chrání procházející dopravní značky znemožňující nájezd aut do prostoru vyhrazeného pěším.
„Termín umístění radarů zatím není jasný, značení se teprve bude stanovovat. Každopádně magistrát rozhodl, že to tam bude,“ doplnila pro iDNES.cz starostka městské části Ludmila Kutálková (nez.). Ta zároveň apeluje na to, aby šoféři nevjížděli do nezpevněných krajnic, ale skutečně jen na výhybny.
Touto úzkou cestou nemůže jet každý, jen ti, co mají povolenku. Tu však dostalo bezmála dva tisíce aut, což někteří místní kritizují, že jde o příliš velký počet vozidel. Na podzim se kvůli tomu řešily problémy s páskou a květináčem v zatáčce.
Většina lidí využívajících běžně Fryčajovu na příjezd do Brna od Bílovic nad Svitavou musí od podzimu po zhruba dvacet kilometrů dlouhé objížďce přes sousední obce, jako jsou Kanice, Řícmanice a Ochoz u Brna.
Uzavírka zahájena loni na podzim má trvat dva roky, podle šéfa představenstva Brněnských vodáren a kanalizací a zastupitele Brna zvoleného za ANO Daniela Struže práce urychlit nejde.
Na začátku týdne stavbaři opravující starý vodovod rozšířili práce do další části. Zbudují kvůli tomu provizorní potrubí od křižovatky s Bílovickou po odbočku k parku, což si vyžádá uzavření části levé strany Fryčajovy ve směru z centra města. Místní mohou parkovat jen na opačné straně.