Úsekové měření v Moravském Krumlově zvýšilo podle radnice bezpečnost v ulicích

V Moravském Krumlově na Znojemsku se díky úsekovému měření rychlosti zvýšila bezpečnost v ulicích a snížil se celkový počet přestupků. V tiskové zprávě to uvedl místostarosta Michal Horák (ANO). Radary dala radnice instalovat před rokem na místa, kde chodí hodně lidí. Peníze, které město z pokut získává, pomáhají pokrýt náklady na údržbu a servis systému. Část nákladů ale musí město platit ze svého rozpočtu.
Město rychlost měří na třech úsecích, a sice ve Znojemské ulici a v místních částech Rakšice a Polánka, což jsou místa, kde se pohybuje hodně chodců. Rozhodnutí instalovat radary právě na tato místa podpořily i výsledky dopravní studie, která ukázala, že až 40 procent řidičů tam rychlost překračuje.
"Po schválení policií a instalaci technologií začal nejprve zkušební provoz, který trval do března loňského roku, poté se začaly zaznamenávat přestupky. Od té doby do konce loňského roku zaznamenal systém více než 1000 přestupků, které úřednici řešili," uvedl Horák.
Město radary nainstalovalo, aby zvýšilo bezpečnost v ulicích. "Po roce ostrého provozu statistiky ukazují výrazný posun. Počet přestupků klesl o více než polovinu, a to ve všech třech měřených úsecích. Řidiči si na kontrolu rychlosti postupně zvykli a jezdí opatrněji," dodal Horák. Nejrychlejšího řidiče radary zaznamenaly ve Znojemské ulici, kterou projížděl rychlostí 84 kilometrů za hodinu.
Loni vybrala radnice na pokutách okolo 750.000 korun. "Částka ale nepokryje náklady na provoz a údržbu radarů, proto ji město dotuje. Z rozpočtu doplácíme několik stovek tisíc korun," doplnil pro ČTK Horák.
Úsekové měření hlídá rychlost projíždějících řidičů i v dalších jihomoravských městech, například ve Slavkově u Brna, ve Vyškově, ve Znojmě nebo v Židlochovicích na Brněnsku.