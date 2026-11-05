Ústava a listina práv jsou přeložené do romštiny, předmluvu napsal Baxa

Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod jsou poprvé k dispozici čtenářům i v romštině. Překlad ilustrované knihy Ústavní (ne)pořádek v obrazech, která zahrnuje oba základní texty českého právního systému, připravil spolek Hermeniculum s nakladatelstvím Wolters Kluwer. Kniha vyšla u příležitosti mezinárodního dne romského jazyka, který připadá na dnešek. Lze ji prohlížet na stránkách spolku, anebo stáhnout na webu nakladatelství.
"Přeložit Ústavu a Listinu základních práv a svobod do romštiny není žádné gesto laskavosti vůči menšině. Naopak, je to splácení dluhu, který má česká společnost vůči romské komunitě. Romština je živý jazyk našich spoluobčanů a zaslouží si, aby v ní zazněla i slova o demokracii, vládě lidu, právech nebo svobodách. Protože pokud si někdo není svých práv vědom, nemůže se jich dovolávat," uvedl v předmluvě předseda Ústavního soudu Josef Baxa.
Překladu se ujala romistka Anežka Hrbáčková. V úvodním slovu zdůraznila, že kodifikace romštiny není ještě u konce, a proto byl překlad v mnoha ohledech výzvou. „Na závěr ale máme dobrou zprávu, některé pasáže se podařilo přeložit tak dobře, že z nich lze snáze pochopit, co nám chce Ústava říci, než z textu českého," napsala Hrbáčková.
Kniha Ústavní (ne)pořádek v obrazech vyšla v češtině v roce 2024. Jejími autory jsou ústavní právník Lukáš Lev Červinka a lingvistka Ludmila Červinková Machátová. Jednotlivé články ústavy ilustrovali Karel Jerie a Václav Šlajch.
Překlad do romštiny vznikal pod záštitou děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy Radima Boháče, s podporou Muzea romské kultury i Ústavního soudu a s finančním přispěním řady dárců.