„Obhajoba musí mít reálnou možnost vyjádřit se ke stanovisku státního zastupitelství,“ řekl předseda senátu Zdeněk Kühn.
Městský soud v Brně letos v dubnu ponechal Jiřikovského ve vazbě, ve které je od loňského srpna. Muž podal stížnost, kterou krajský soud jako druhá instance poslal k reakci státnímu zastupitelství a obdržel osmistránkové vyjádření.
Následně v květnu zrušil usnesení městského soudu, ovšem sám rozhodl o tom, že Jiřikovský zůstane ve vězení, protože vazební důvody trvají. Obhajoba tvrdila, že krajský soud vycházel i z argumentů státního zastupitelství, ke kterým se ovšem Jiřikovský nemohl vyjádřit. Podle ústavních soudců to skutečně byla chyba.
„Nedostatky v organizaci a činnosti soudní moci, ke kterým při množství projednávaných věcí občas logicky dochází, nemohou jít k tíži těch, kteří se na soud obracejí jako na ochránce svých práv,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Josefa Baxy. Krajský soud se teď musí znovu zabývat Jiřikovského stížností proti dubnovému prodloužení vazby. O dalším trvání vazby se navíc musí znovu rozhodovat kvůli nedávnému podání obžaloby.
Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného Jiřikovského, provozovatele darknetového tržiště, kde se obchodovalo s drogami. Dar byl podle policistů a žalobců součástí plánu na „vyprání“ špinavých peněz. Aktéři, mezi kterými je také exministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS), vinu popírají.
Na základě jiného podnětu ústavní soudci už dříve konstatovali porušení Jiřikovského práv při rozhodování o vazbě. K propuštění na svobodu
ale předešlý nález nevedl..
Na verdikt Ústavního soudu momentálně čeká ještě osm dalších stížností v bitcoinové kauze. Pět jich podal Jiřikovský, dvě advokát Kárim Titz a jednu Blažek. Čtvrtý obžalovaný, někdejší Blažkův náměstek Radomír Daňhel, žádnou stížnost nepodal.
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15. srpna 2025