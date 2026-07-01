Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před Ústavním soudem. Skupina 32 senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní, soud ale dnes podnět zamítl. Zákon podle senátorů neobsahuje mechanismus, který by umožňoval podíly průběžně přizpůsobovat objektivním změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb.
Senátoři navrhli zrušit ustanovení zákona, které zakotvuje způsob výpočtu, a také přílohu, jež stanoví procentní podíly jednotlivých krajů. Největší podíl, zhruba 13,8 procenta, má Středočeský kraj, jinak se podíly pohybují od 3,2 procenta v případě Prahy po 9,6 procenta u Moravskoslezského kraje.
"Procentní určení podílů je neměnné, procenta nejsou odvozována od žádných objektivně měřitelných či dynamických ukazatelů, které by reflektovaly skutečné potřeby či vývoj jednotlivých krajů," stálo v návrhu senátorů, za které jednal orlickoústecký člen horní parlamentní komory Petr Fiala (KDU-ČSL). Vyhlášení nálezu se žádný ze senátorů osobně nezúčastnil.