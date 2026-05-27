Ústavní soud (ÚS) se zastal ženy potrestané za křivé obvinění bývalého partnera. Tvrdila, že ji dlouhodobě znásilňoval, a to ve stovkách případů, což se ale při vyšetřování neprokázalo. Nakonec tak stanula před soudem ona, dostala rok vězení s podmíněným odkladem na 20 měsíců, partnerovi musela také nahradit újmu 20.000 korun. Po zásahu ÚS znovu rozhodne Okresní soud Plzeň-město.
"Neprokázání tvrzení o sexuální trestné činnosti ještě neznamená, že muselo jít o křivé obvinění," řekl soudce zpravodaj Tomáš Langášek.
Žena o znásilněních mluvila například před orgánem sociálně-právní ochrany dětí, poté při výslechu na policii a u soudní znalkyně. Policie případ odložila, což potom plzeňské soudy považovaly za hlavní důkaz křivého obvinění. Tvrzení o znásilňování označily za vědomou lež, která měla partnera diskvalifikovat ve sporu o péči o dítě.
Ústavní soudci ale takový výklad odmítli. Není prý vyloučeno, že partnerka mohla soužití zpětně vnímat jako násilné či sexuálně dramatické. Justice však její perspektivu bagatelizovala a elektronickou komunikaci s partnerem hodnotila předpojatě.
"Nepodaří-li se orgánům činným v trestním řízení prokázat vinu tomu, kdo byl jinou osobou za pachatele označen, není tato skutečnost sama o sobě dostatečným důkazem o tom, že obvinění bylo křivé a že bylo vedeno úmyslem přivodit trestní stíhání nevinného," uvedl Langášek.
Soudce zdůraznil, že dnešním nálezem ÚS nerozhodoval ani o tom, zda se muž dopustil znásilnění, ani o tom, zda se žena dopustila křivého obvinění. Nikdo z aktérů případu se vyhlášení nálezu nezúčastnil.
V jiné kauze se dnes ÚS naopak zastal muže, který byl odsouzen na čtyři roky za opakované znásilňování ženy, kterou měla od dětství v péči jeho partnerka. "Oba případy mají společné to, že zdůrazňují princip presumpce neviny a zásadu, že v pochybnostech se má rozhodnout ve prospěch obžalovaného, že nelze odsuzující trestní rozsudek založit na základě nějakých domněnek o pravděpodobnosti. Musí být praktická jistota, že k trestným činům došlo," řekl Langášek.