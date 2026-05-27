Ústavní soud dnes vyhlásí dva nálezy s tematikou presumpce neviny

Senát Ústavního soudu se zpravodajem Tomášem Langáškem dnes vyhlásí dva nálezy s tematikou presumpce neviny. První stížnost podal muž potrestaný čtyřmi roky vězení za opakované znásilňování dívky s poruchou osobnosti, kterou měla v péči jeho partnerka. Muž namítá, že závěr soudů o bezbrannosti dívky není řádně odůvodněný a je v rozporu s její výpovědí. Navíc soudům vytýká, že nevycházely z provedených důkazů, ale z ničím nepodložených úvah. Případ se odehrál v Pardubickém kraji.
Druhou stížnost poslala ústavním soudcům žena potrestaná za křivé obvinění. Tvrdila, že ji bývalý partner dlouhodobě znásilňoval, což se ale při vyšetřování nepotvrdilo. Skutečnost, že partner nebyl shledán vinným ze znásilnění, podle ženy nepostačuje k závěru, že se ona vůči němu dopustila křivého obvinění. Kauzu se zabývaly plzeňské soudy, žena dostala podmínku.