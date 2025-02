Ústavní soud dal šanci muži, který požaduje náhradu za přílišný hluk ze silnice

Obyvatelé Bosonoh a sousedního Troubska si na nadměrný hluk stěžují dlouhodobě. Dolák, který se případu věnuje roky, odhaduje, že stejně jako on trpí hlukem zhruba tisícovka obyvatel v okolí silnice. „Nejde mi o peníze, dělám to z principu. Úředníci si musí být vědomi toho, že nesou určitou odpovědnost za svá rozhodnutí,“ vysvětlil.

Hygienická stanice vydala první výjimku v roce 2006, další následovala v roce 2010 a poslední v roce 2016. Až od dva roky později Krajský soud v Brně poslední výjimku zrušil s tím, že tento postup nemá sloužit k trvalému obcházení předpisů, ale pouze jako dočasné řešení vedoucí ke snížení hluku. Tento verdikt potvrdil i Nejvyšší správní soud.

Přesto se podle Doláka situace příliš nezměnila. „V současné době není žádná platná výjimka. Hygienická stanice uvedla, že opakovaně výjimku udělit nemůže, zavřela oči a toleruje nadlimitní stav. Do dnešního dne nebyli splněny limity hluku ve vnějším ani ve vnitřním prostředí,“ upozornil Dolák.

Nelze hnát stěžovatele do slepých uliček

Spolu s manželkou se následně domáhal odškodnění za újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím hygieniků. Opírali se o zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a argumentovali stresem, zdravotními obtížemi a sníženou kvalitou života. Požadovali po ministerstvu zdravotnictví 500 tisíc korun pro každého.

Obvodní soud pro Prahu 2, Městský soud v Praze i Nejvyšší soud však postupně rozhodly v jejich neprospěch. Ústavní soud nyní případ vrátil k novému projednání, avšak pouze v části týkající se Doláka. Jeho manželka totiž nevyužila možnost dovolání k Nejvyššímu soudu, a tak její nárok zanikl.

Ústavní soud ve svém nálezu konstatoval, že nezákonné rozhodnutí hygienické stanice je prokázané a existuje i příčinná souvislost s možnou újmou. Soudy se podle něj dosud dostatečně nezabývaly konkrétními dopady hluku na poškozené a vytvořily pro stěžovatele řadu procesních překážek

„Základní práva garantovaná ústavním pořádkem nelze soudními rozhodnutími zahnat do spleti slepých uliček, kde se stěžovatelům opakovaně sděluje jen ‚Tudy ne, přátelé!‘. Pokud by tomu tak bylo, ochrana práv garantovaných hlukovými limity by zůstala pouze teoretickou a iluzorní,“ uvedl v nálezu soudce zpravodaj Jan Wintr.

Limity se dodnes neplní, říká Dolák

Podle Doláka problém s nadměrným hlukem v oblasti přetrvává, po přečtení nálezu však cítí úlevu. „Ta je ale spojená i s velkým zklamáním z toho, že trvalo třináct soudních řízení, než se nás někdo zastal,“ poznamenal Dolák.

Hygienická stanice podle něj sice po dřívějším verdiktu soudu přestala vydávat nové výjimky, ale situaci dál toleruje. „Hygienické limity se dodnes neplní,“ posteskl si Dolák.

Rozhodnutí Ústavního soudu znamená, že Obvodní soud pro Prahu 2 bude muset případ znovu posoudit a důkladněji se zabývat otázkou konkrétní újmy způsobené dlouhodobou hlukovou zátěží. „Ústavní soud citoval judikaturu evropského soudního práva a očekávám, že se soudy v Praze této judikatury budou držet,“ doufá Dolák.

Hygienici rovněž vedou před správními soudy dlouhodobý spor s obcí Troubsko, městskou částí Brno-Bosonohy a spolkem také odsud, který se týká hluku z dálnice D1 i souběžné silnice. Čeká se na třetí rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Stanice na jaře plánuje provést v lokalitě rozsáhlejší měření hlučnosti z dopravy, napsal dnes ČTK ředitel jihomoravských hygieniků David Křivánek.