Ústavní soud obdržel vyjádření vlády ke sporu o kompetence prezidenta

Ústavní soud dnes prostřednictvím datové schránky obdržel vyjádření vlády k návrhu prezidenta Petra Pavla na zahájení řízení ve sporu o rozsah kompetencí. O námitce podjatosti proti soudci zpravodaji Pavlu Šámalovi rozhodne plénum v září. ČTK o tom dnes informovala mluvčí Ústavního soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková. Vláda požaduje, aby soud vyloučil Šámala z dalšího jednání o kompetenční žalobě prezidenta. Prezident ji podal kvůli svému nezařazení do delegace na summit Severoatlantické aliance (NATO), kam pak na základě předběžného opatření ÚS odjel.
"Ústavní soud dnes v dopoledních hodinách prostřednictvím datové schránky obdržel vyjádření vlády k návrhu prezidenta republiky na zahájení řízení ve sporu o rozsah kompetencí. V tuto chvíli jsou shromažďovány veškeré podklady k rozhodnutí. K námitce podjatosti se vyjádří dotčený soudce a plénum bude o jeho podjatosti rozhodovat v září," uvedla Číhalíková Sedláčková.
Doplnila, že návrh nadále zůstává v pravomoci pléna v přednostním režimu. Ústavní soud se tedy kauzou bude zabývat přednostně. Jakmile Ústavní soud obdrží všechna vyjádření, zašle je se lhůtou k replice prezidentu repliky.
Vláda navrhuje Ústavnímu soudu, aby zamítl, nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta ohledně účasti na summitu NATO. Na tiskové konferenci po pondělním jednání kabinetu to uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Zároveň zmínil, že vláda požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Podle Tejce při vydání předběžného opatření bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády.
Spor o složení delegace do Ankary vedl prezident s Babišovou vládou několik měsíců. Své vyloučení označil za bezprecedentní krok a omezení ústavních pravomocí hlavy státu. Babiš vysvětloval nezařazení prezidenta do delegace mimo jiné tím, že vláda chce aktivně vést zahraniční politiku.