Ústavní soud odmítl stížnost podnikatele Kyselého, kauza Vidkun tak končí

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost podnikatele Ivana Kyselého, potvrdil tak podmínku a peněžitý trest. Kauza Vidkun, která spočívala v únicích informací z policejních spisů, tím zřejmě končí. Už dříve soud odmítl stížnost bývalého olomouckého hejtmana Jiřího Rozbořila. Nové usnesení, které se týká Kyselého, dnes zpřístupnil ve své databázi.
"ÚS uzavírá, že v postupu obecných soudů ani v napadených rozhodnutích neidentifikoval žádné nedostatky ústavněprávní relevance, které by mohly odůvodňovat jeho kasační zásah," stojí v usnesení soudkyně zpravodajky Veroniky Křesťanové.
Kyselý i Rozbořil kritizovali hlavně odposlechy. Kyselý zpochybňoval také závažnost informací, které podle verdiktu získal od někdejšího krajského policejního náměstka Karla Kadlece. Šlo například o informace, že některé projekty či dotace jsou předmětem policejního prověřování.
ÚS potvrdil závěr, že pokud taková informace unikne do podnikatelského prostředí s kontakty na místní politickou scénu, může to ohrozit účel trestního řízení. "Zvláště když by zjištěné skutečnosti byly sdělovány osobám, které jsou na prověřovaných kauzách přímo zainteresovány," konstatoval ÚS.
Podle rozsudku Kadlec Kyselému dlouhodobě poskytoval informace z devíti trestních řízení, šlo o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc nebo případ Tesco SW. Kyselý podle žalobce tyto informace využíval k posílení svého vlivu. Oba vinu po celou dobu popírali, stejně jako Rozbořil, který od Kadlece podle verdiktu získal neveřejné informace ke kauze stavby jezdeckého areálu v Lazcích a nabídl mu finanční odměnu za odložení věci.
Kyselý původně dostal tři roky s podmínečným odkladem na čtyři roky a peněžitý trest 1,82 milionu korun. Nejvyšší soud (NS) letos v lednu trest zmírnil na dva roky s odkladem na tři roky a pokutu 1,05 milionu korun. Bývalý policista Kadlec si měl odpykat 3,5 roku nepodmíněně, NS mu nově vyměřil tři roky s podmíněným odkladem na pět let, peněžitý trest 438.000 korun a zákaz výkonu funkce či zaměstnání u bezpečnostního sboru na pět let.
Rozbořil si vyslechl dvouletý trest vězení s podmíněným odkladem na 3,5 roku a peněžitý trest 182.000 korun.