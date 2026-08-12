Ústavní soud odmítl stížnost proti vazbě v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost proti uvalení vazby, kterou podal jeden z obviněných v kauze březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Vazba má podle ÚS pádné a srozumitelně vysvětlené důvody. Ústavní soudci proto stížnost označili za zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení v databázi soudu.
Muž je stíhaný pro dva zvláště závažné zločiny - teroristický útok a účast na teroristické skupině. O vazbě rozhodl v březnu Okresní soud v Pardubicích, potvrdila ji v dubnu pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové.
Oba soudy se podle ústavních soudců dostatečně zabývaly konkrétními okolnostmi a vazbu náležitě zdůvodnily. "Poukázaly přitom na konkrétní důkazní prostředky uvedené v usnesení o zahájení trestního stíhání, které toto důvodné podezření u stěžovatele v daném stadiu trestního řízení zakládají," stojí v usnesení.
Muž tvrdil, že proti němu neexistují důkazy, které by ospravedlňovaly stíhání a vazbu. Na dobu útoku má prý alibi, zatímco policie disponuje pouze "vzdálenými indiciemi", což je třeba jeho účast v propalestinském hnutí.
Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
LPP Holding před několika lety oznámil záměr vyrábět a vyvíjet v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou společností Elbit Systems. Podle zbrojovky však spolupráce nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií prověřují také možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy deklarovaná skupina může sloužit jako krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
Policie postupně zadržela v souvislosti s útokem na zbrojovku 11 lidí. Osm je ve vazbě v Česku, další tři zůstávají zadrženi v Polsku. První obviněné vzal soud do vazby na konci března, další následovali později.