Ústavní soud odmítl stížnost sanitáře odsouzeného za znásilnění pacientky

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého sanitáře třebíčské nemocnice, jenž si vyslechl šestiletý trest vězení za znásilnění pacientky. Incident se odehrál v roce 2022. Sanitář pacientce podle spisu dvakrát vsunul prst do vaginy. Policistům se přiznal, u soudu vše popřel. ÚS rozhodl bez veřejného jednání, usnesení zpřístupnil ve své databázi.
Muž ve stížnosti například poukazoval na rozpory v dokazování. Právní kvalifikaci považoval za nesprávnou. I kdyby se útok odehrál tak, jak tvrdí obžaloba, šlo prý maximálně o sexuální útok, nikoliv o znásilnění.
ÚS však nenašel důvod k zásahu. "Trestní soudy z ústavních mezí nevybočily, jejich odůvodnění není v extrémním nesouladu s provedeným dokazováním ani s pravidly logiky," stojí v usnesení.
Případem se už loni zabýval Nejvyšší soud, který také potvrdil právní kvalifikaci jako správnou a trest jako přiměřený. Ani ústavní soudci nepokládali trest za příliš přísný. "Stěžovatel sice má pravdu, že ÚS ukládání exemplárních trestů nepřipouští, v jeho případě však o exemplární trest nejde, a to ani objektivně, protože byl uložen rok nad minimální trestní sazbou," konstatoval ÚS.
Podle pravomocného rozsudku muž při transportu na takzvaný dospávací pokoj využil ospalosti a malátnosti pacientky po celkové anestezii. Bezprostředně poté, co se zcela probrala z narkózy, žena zjišťovala, jestli byly v místnostech kamery, a chtěla si na sanitáře stěžovat. Později se u ní projevila posttraumatická porucha.
Muž musí zaplatit pacientce 150.000 korun jako náhradu nemajetkové újmy. Se zbytkem nároku ji Vrchní soud v Olomouci odkázal do občanskoprávního řízení.