Ústavní soud odmítl stížnost Telefóniky kvůli doplatku za akcie Českého Telecomu

Španělská společnost Telefónica neuspěla s ústavní stížností proti verdiktu, podle kterého musí zaplatit zhruba 849 milionů korun plus úroky dvěma kyperským firmám. Jde o součást letitého sporu o přiměřenou cenu za akcie někdejšího Českého Telecomu. Firmy Lexburg Enterprises Limited a Venten Management Limited podle informací médií patří do portfolia podnikatele Pavla Tykače. Ústavní soud (ÚS) rozhodoval bez veřejného jednání, usnesení zpřístupnil ve své databázi.
Telefónica získala v roce 2005 majoritu v Českém Telecomu a zbývajícím akcionářům učinila časově omezenou nabídku převzetí s cenou 456 korun za akcii, což bylo o něco víc než takzvaný vážený průměr z obchodování v předešlých šesti měsících. Státu ovšem Telefónica při nákupu většinového podílu zaplatila přibližně 502 korun za akcii.
Firmy spojované s Tykačem proto Telefóniku zažalovaly kvůli nízko stanovené ceně. Požadovaly doplatit rozdíl mezi cenami plus úroky. Postupně padla řada protikladných rozsudků, nakonec justice rozhodla ve prospěch Lexburgu a Ventenu. Kvůli úrokům a dalšímu příslušenství žádají Tykačovy firmy po Telefónice mnohem více peněz, než kolik činil původní nárok. Zpravodajský web iDNES.cz letos v dubnu informoval, že jde dohromady o 2,46 miliardy korun.
V ústavní stížnosti Telefónica kritizovala hlavně postup Nejvyššího soudu, který sice nejprve odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí, ale nakonec dovolání odmítl pro nepřípustnost - podle Telefóniky bez náležitého odůvodnění. Ústavní soudci nenašli důvod k zásahu. "Stručnost odůvodnění protiústavnost bez dalšího nezakládá. Z ústavněprávního hlediska tak napadené usnesení Nejvyššího soudu obstojí," stojí v rozhodnut ÚS..
Telefónica dále zpochybňovala postup při stanovení revizního znalce. Obecně kritizovala také skutečnost, že soudy zpětně popřely pravidla, podle nichž se před více než 20 lety stanovovala cena při privatizaci Českého Telecomu.
Telefónica se v mezičase z českého trhu stáhla. Telekomunikační společnost O2 Czech Republic nyní ovládá skupina PPF.