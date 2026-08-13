Ústavní soud odmítl stížnost účetní potrestané za zpronevěru obecních peněz

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost účetní Jany Baslerové, která si tak za zpronevěru odpyká 6,5 roku ve vězení. Z konta obecního úřadu v Jindřichově na Šumpersku zpronevěřila téměř 24 milionů korun. ÚS rozhodoval bez veřejného jednání, stížnost pokládal za zjevně neopodstatněnou, odůvodnění zatím nepublikoval. O výsledku řízení na dotaz ČTK informovala mluvčí soudu Kamila Abbasi.
Účetní v minulosti přiznala vinu, nesouhlasila však s trestem, který zahrnuje také pětiletý zákaz činnosti a plnou náhradu škody. U Nejvyššího soudu namítala, že trest je příliš přísný a nezohledňuje skutečnost, že uznala vinu. "Tresty byly uloženy v souladu se zákonem," konstatoval nedávno Nejvyšší soud.
Žena podle pravomocného rozsudku deset let svévolně vybírala peníze z bankomatů, celková škoda se přibližuje ročnímu rozpočtu obce. Využila přitom svého postavení, které si za léta působení na úřadě vybudovala.
Obžaloba čítala více než tisíc bodů v podobě jednotlivých výběrů. Žena takto měsíčně ke svému platu získala dalších v průměru 200.000 korun. Kam peníze zmizely, se nedohledalo, měla však několik bankovních účtů i drahá vozidla, jezdila na zahraniční dovolené.
Nesrovnalosti vyšly najevo po změně vedení obce. Následovala kontrola krajského úřadu a trestní oznámení. Baslerová dostala výpověď, proti propuštění se pak tři roky bránila u soudu. Obec také podala civilní žalobu na tři bývalé starosty a auditory, kteří měli účetnictví kontrolovat.