Ústavní soud odmítl stížnost Vyššího Brodu kvůli pokutě 800.000 Kč od ÚOHS

Ústavní soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost stížnost města Vyšší Brod na Českokrumlovsku, které dostalo pokutu 800.000 korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Důvodem uložení sankce bylo zadání koncese na dodávky tepla a teplé vody mimo zadávací řízení. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí soudu Kamila Abbasi. Pokutu muselo město zaplatit už v roce 2024, když ji pravomocně potvrdil předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna.
Vyšší Brod s dodavatelem místo zadávacího řízení uzavřel smlouvu o pachtu zdroje tepla a smlouvu o dodávce tepla. ÚOHS ale dospěl k závěru, že šlo o koncesi. Koncese je specifickým typem veřejné zakázky, kdy dodavatel pro zadavatele například provozuje službu a dostává za ni zaplaceno od třetí strany. Může jít také o situaci, kdy provozovatel opraví a poté provozuje stavbu.
"Úřad dovodil, že v posuzované věci se jedná o koncesi na provozování technologie určené k výrobě tepelné energie pro topení a ohřev teplé vody, neboť mezi stranami byla uzavřena úplatná smlouva, která opravňuje dodavatele, aby poskytoval určitou službu, za to bral užitky vyplývající ze služby a nesl provozní riziko," uvedl v době uložení pokuty úřad.
Problém byl také v době trvání kontraktu. Smlouvy sice obsahovaly deklaraci, že jsou uzavírány na dva roky, fakticky ale šlo o smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, protože k jejich ukončení bylo třeba výpovědi některé ze smluvních stran. Právě doba trvání pak měla vliv na stanovení předpokládané hodnoty koncese, která přesáhla hranici koncese malého rozsahu, což je 20 milionů korun, a město ji mělo zadat v koncesním nebo zadávacím řízení.
Vyšší Brod se rozhodnutí úřadu bránil podáním rozkladu k jeho předsedovi Mlsnovi, který v červnu 2024 rozklad zamítl. Město tak muselo pokutu zaplatit. Bránilo se podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně, který ji zamítl loni v březnu, neuspělo ani s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Ústavní stížnost byla poslední možností, jak rozhodnutí úřadu zvrátit, další možnost už město nemá.